CAISM de Ribeirão Pires abre as portas para livre demanda de mamografia

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde, realiza nesta sexta-feira (8) a agenda livre de mamografia para mulheres com encaminhamento médico. O atendimento acontece no CAISM de Ribeirão Pires (Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher). As vagas são limitadas e serão disponibilizadas nos dias 8 e 11 de março.

Nessas datas, o paciente deve comparecer com a caderneta da unidade de saúde referência ao CAISM, das 8h às 16h30. A unidade fica localizada na Avenida Humberto de Campos, 70 – Vila Suissa.

O exame de mamografia é recomendado principalmente para mulheres a partir dos 40 anos, especialmente aquelas com histórico familiar de câncer de mama. A mamografia é uma ferramenta crucial para a detecção precoce do câncer de mama, permitindo um tratamento mais eficaz e aumentando as chances de cura.

Os exames de mamografia em Ribeirão Pires têm filas zeradas da especialidade e em 2024, já foram 560 mamografias realizadas no equipamento referência no cuidado à saúde da mulher.

Dia da Mulher – Nesta sexta-feira (08), a Prefeitura de Ribeirão Pires promove atividades especiais em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Com caminhada, serviços de saúde, garantia de direitos e apresentações culturais, as atividades acontecem na Vila do Doce (Rua Boa Vista S/N – Centro), a partir das 9h.