Caio Salgado solicita ao governo estadual a construção do Centro Municipal da Pessoa com TEA

O vereador Caio Salgado (PL) encaminhou requerimento direcionado ao governador do Estado de São Paulo para que sejam realizados estudos visando a construção do Centro Municipal da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em São Caetano do Sul.

O objetivo é oferecer atendimento especializado para pessoas com TEA, que muitas vezes têm necessidades específicas de saúde, educação e suporte psicossocial. Isso inclui terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos e outros profissionais treinados para trabalhar com indivíduos no espectro autista.

Caio Salgado ressaltou a importância desse novo local de atendimento para um tratamento mais assertivo. “O Centro Municipal da Pessoa com TEA é fundamental para o acolhimento e direcionamento das pessoas e também de seus familiares, fortalecendo a integração na sociedade e, por consequência, a melhora da qualidade de vida”, afirmou o parlamentar durante pronunciamento em sessão ordinária da Câmara Municipal no dia 25 de junho.

“São Caetano do Sul é um exemplo na criação de políticas públicas em prol das causas relacionadas à inclusão social e apoio às pessoas com TEA”, destacou. “A implementação desse centro na cidade trará benefícios significativos para a nossa comunidade, reforçando o compromisso do Estado de São Paulo com a inclusão e o bem-estar de todos os seus cidadãos”, complementou Caio Salgado.