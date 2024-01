Caio Salgado propõe curso de Libras no período noturno

O vereador Caio Salgado (PL) protocolou indicação junto à Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou com Mobilidade Reduzida (Sedef) para realização de estudos para disponibilizar o curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras) nos períodos matutino e noturno. O objetivo da propositura é que mais pessoas possam aprender e se comunicar em Libras.

Na justificativa da indicação, Caio Salgado explica a importância de mais pessoas terem acesso a esse tipo de linguagem. “São muitas as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência auditiva. A população está cada vez mais empenhada em aprender tão importante meio de comunicação para que se reduzam as barreiras, e esse curso vem ao encontro dessa necessidade.”

Ainda de acordo com a indicação, atualmente o curso é ofertado pela Sedef das 15h às 16h, às quartas-feiras, conflitando com horários de trabalho e demais atividades cotidianas, impossibilitando que os interessados possam participar.

“Com o aumento do número de pessoas habilitadas com a Libras, iremos diminuir as barreiras de comunicação, proporcionando a inclusão social e mais qualidade de vida às pessoas surdas, para que possam estar integradas à sociedade. Além disso, a Libras é um fator muito importante para a construção da cultura e identidade da comunidade surda brasileira”, discorre Caio Salgado.