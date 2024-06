Caio Salgado indica criação de um novo número de atendimento do CREAM

O vereador Caio Salgado (PL) encaminhou indicação junto à administração municipal visando melhorias no Centro de Referência Especializado em Assistência à Mulher (CREAM) de São Caetano do Sul. O parlamentar solicitou a criação de um novo número de telefone de fácil memorização substituindo o atual número (4228-8902) por um composto por apenas três dígitos.

Segundo Caio Salgado, o objetivo da indicação é proporcionar um atendimento mais assertivo para as mulheres vítimas de violência. “Um número de telefone de três dígitos específico permitirá que as mulheres em situações de perigo ou emergência possam buscar ajuda de forma mais imediata e eficaz”, disse. “Isso também reforçará a rede de apoio às mulheres vítimas de violência, proporcionando um meio rápido e direto para solicitar assistência”, acrescentou o parlamentar.

“Em situações de emergência, é imperativo que as mulheres possam acessar rapidamente os serviços do CREAM, a fim de facilitar o acesso e garantir que as vítimas de violência possam obter ajuda de maneira rápida e eficiente”, complementou Caio Salgado.

O CREAM oferece serviços essenciais como atendimentos psicossociais, orientação jurídica, cursos profissionalizantes e apoio do Sebrae Aqui, garantindo a proteção e reintegração das mulheres em situação de vulnerabilidade.