Caio Salgado indica criação de Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil

O vereador Caio Salgado (PL) encaminhou indicação à Secretaria Municipal de Saúde (Sesaud) de São Caetano do Sul para realização de estudos para criação de Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPS IJ).

Na justificativa da indicação, Caio Salgado destaca o papel do poder público para o bem-estar do cidadão e a importância do acolhimento aos pacientes. “A implantação do CAPS IJ preserva os laços sociais, com acompanhamento social, desenvolvimento da autonomia e da cidadania dos usuários, reintegrando-os à vida social e à convivência familiar. Essa unidade de saúde será um grande avanço estratégico no atendimento de crianças e adolescentes e refletirá na melhora da qualidade de vida de cada paciente atendido”, afirma o parlamentar.

O vereador destaca na indicação o modelo de atendimento de centros semelhantes em outras cidades, que tem adotado diferentes formatos de tratamento, visando o desenvolvimento dos usuários do serviço. O tratamento inclui atividades diversas, entre elas, passeios ao circo, parques e atividades terapêuticas em pista de skate.

“Os problemas psicológicos são situações que afligem cada vez mais a população mundial e com as crianças e adolescentes é da mesma maneira. A criação desse CAPS Infantojuvenil, em toda a rede pública de saúde, torna-se importante equipamento de saúde pública e tem um valor estratégico para a humanização do atendimento em saúde mental”, complementa Caio Salgado.