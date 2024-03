Caio Salgado indica a criação do observatório municipal do idoso

O vereador Caio Salgado (PL) protocolou indicação para que a Prefeitura de São Caetano do Sul crie, por meio de projeto do Executivo, o observatório municipal do idoso. O objetivo da propositura é o monitoramento dos usuários dos Centros Integrados de Saúde e Educação (CISEs).

“Os agentes, dentro das atribuições de suas funções, manterão os cadastros atualizados, orientando os usuários dos CISEs, e repassarão aos enfermeiros de suas equipes todas as informações, problemas e conflitos encontrados durante o observatório. Com o monitoramento será possível prevenir doenças”, defendeu o vereador na justificativa da indicação.

Caio Salgado ainda ressaltou a importância do projeto para a saúde pública do município. “Os avanços da medicina têm permitido que os pacientes tenham uma qualidade de vida melhor. Com a criação do observatório poderemos evitar uma série de doenças, garantindo melhor qualidade de vida ao paciente e à família”, disse o parlamentar.

De acordo com o projeto, o monitoramento dos idosos abrangerá o acompanhamento trimestral, por agentes comunitários de saúde, juntamente com o rendimento dos idosos nas atividades praticadas, frequência às aulas, diagnósticos e procedimentos médicos pelos quais passaram, a fim de prevenir patologias e melhorar a qualidade de vida.