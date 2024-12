Caio Salgado destaca a importância do Dia Nacional da Acessibilidade para a inclusão social

O vereador Caio Salgado (PL) destaca a relevância do Dia Nacional da Acessibilidade, comemorado em 5 de dezembro. A data tem como principal objetivo conscientizar a sociedade sobre a necessidade de garantir a inclusão de pessoas com deficiência e estimular a construção de um ambiente mais acessível e igualitário para todos.

Caio Salgado enfatiza que, em um país onde milhões de pessoas enfrentam desafios diários devido à falta de acessibilidade, é essencial que o poder público e a sociedade trabalhem juntos para criar condições que permitam a plena participação de todos nos diversos aspectos da vida social. “O Dia Nacional da Acessibilidade é uma oportunidade para refletirmos sobre as barreiras que ainda existem e como podemos superá-las. Precisamos garantir que todas as pessoas, independentemente de suas limitações, tenham as mesmas oportunidades de acesso”, afirma.

Para o parlamentar, a data busca sensibilizar a população a adotar práticas e medidas que favoreçam a inclusão das pessoas com deficiência em todos os setores da sociedade. “Vou trabalhar sempre pela adequação de espaços públicos e privados, pela promoção de programas educativos sobre acessibilidade e pelo apoio a políticas públicas voltadas para a igualdade de oportunidades”, ressalta.

Caio Salgado destaca que a luta pela acessibilidade é contínua, e o Dia Nacional da Acessibilidade serve como um lembrete da importância de transformar a realidade para todos os cidadãos, respeitando as diferenças e garantindo um futuro mais inclusivo. “A acessibilidade não deve ser vista apenas como uma obrigação legal, mas como um compromisso ético e social do qual todos devem participar”, complementa.