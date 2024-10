Caio Bonfim e Willian Lima participarão da abertura do JUBs Brasília 2024

Os medalhistas olímpicos Caio Bonfim e Willian Lima serão os porta-bandeiras na cerimônia de abertura dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) – Brasília 2024, que ocorre na próxima quarta-feira, dia 9, às 19h, no Centro de Convenções Internacional do Brasil (CICB).

Caio e Willian emocionaram o Brasil ao conquistarem as medalhas de prata na marcha atlética e no judô, respectivamente, durante os Jogos Olímpicos de Paris.

O evento contará ainda com a presença do medalhista paralímpico Daniel Xavier Mendes, bronze no revezamento de 50 metros nado livre em Paris. O atleta será responsável por entrar com a bandeira da delegação do Rio de Janeiro.

A presença deles é fundamental para inspirar os estudantes-atletas, mostrando que é possível alcançar o nível olímpico, já que ambos participaram de competições universitárias. Além disso, os atletas participarão do JUBs Cast, o podcast da CBDU que aborda o universo do esporte universitário.

O evento também contará com a participação de atletas de todas as delegações, um show do grupo brasiliense Di Propósito e a presença de autoridades do esporte, tanto locais quanto nacionais.