Caged aponta: São Bernardo concentra 35% dos empregos do ABC em 2024

Resultado do desempenho de políticas públicas voltadas ao emprego e mostra de sua pujança, São Bernardo acumula 35,3% dos postos de trabalho com carteira assinada do Grande ABC no acumulado do ano. É o que aponta balanço do levantamento do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) de outubro, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, atrelado ao governo federal. No total, a cidade da Grande São Paulo registra saldo positivo de 12.872 empregos no período, entre as 36.467 vagas criadas em toda a região.

Com os números atualizados de 2024 do Caged, computados entre janeiro e outubro, São Bernardo se mantém na 4ª posição entre as cidades que mais empregam de maneira formal no Estado de São Paulo, atrás apenas da Capital, Guarulhos e Campinas. O município teve saldo de 1.620 postos apenas em outubro, liderando, mais uma vez, ranking do órgão na esfera regional. Foram 15.168 admissões ante 13.548 desligamentos no mês, perfazendo um estoque de 288,1 mil vínculos empregatícios ativos.

O saldo de 1.620 empregos formais gerados em São Bernardo no mês de outubro representa quase metade do total contabilizado nas sete cidades do Grande ABC. A quantidade equivale a 48,73% dos 3.324 novos postos criados na região. O resultado foi favorável nos mais diversos setores da economia municipal, com destaque principal no serviço, responsável por 962 vagas de saldo, e comércio, com 355. Outro ponto positivo do levantamento se deu na indústria, que apresentou balanço de 269 empregos.

“O balanço de São Bernardo é extremamente positivo, em todas as vertentes, retratando o momento importante pela qual nossa cidade vive atualmente. Desde o início da gestão, investimos pesado em infraestrutura, políticas de geração de emprego, como cursos de qualificação profissional e oferta de feirões, além de adotarmos medidas assertivas para atrair empresas, incluindo desburocratização, leis de incentivo e não aumento de impostos. Esse pacote de ações tem se refletido mês a mês no Caged”, frisou o prefeito Orlando Morando.

Entre as ações práticas, São Bernardo tornou-se referência na realização de feirões de emprego, que já servem de modelo para outros municípios. Foram efetivadas 24 edições desde 2017, sendo quatro apenas neste ano, reconhecidos por sua estrutura e organização. O trabalho da CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo, de intermediação com empresas e oferta on-line das vagas, além do atendimento presencial, é outro destaque na cidade.

O perfil dos novos empregados de São Bernardo, no que se refere ao sexo, é formado por 942 homens e 678 mulheres. Na classificação por faixa etária, 734 pessoas têm entre 18 e 24 anos, 285 possuem de 25 a 29 anos e 247 estão entre 30 e 39 anos. O saldo por grau de instrução é amplamente composto por quem tem ensino médio completo. Dos 1.620 postos, 1.441 são ocupados por pessoas com essa escolaridade.

ACUMULADO – Em relação aos últimos 12 meses, computados entre novembro de 2023 e outubro deste ano, o levantamento do Caged registra que São Bernardo conta com saldo positivo de 11.398 empregos, com 164.130 contratações e 152.732 demissões no período.