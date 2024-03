“Café na Passarela” é realizada pela Ecopistas na próxima sexta-feira

A concessionária Ecopistas, administradora do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, realizará mais um “Café na Passarela”, nesta sexta-feira (22), das 8h às 10h, no km 26 da Rodovia Ayrton Senna. O principal objetivo deste trabalho é conscientizar os usuários que o único meio seguro de atravessar uma rodovia é pela passarela.

Os atropelamentos são uma das principais causas de morte nas rodovias e fizeram, só em 2023, 15 vítimas fatais no trecho administrado pela Ecopistas. Mais alarmante ainda é saber mais de 86% desses acidentes ocorreram a menos de 200 metros de uma passarela.

Durante a ação, os usuários que fizerem a travessia corretamente, pela passarela, serão recebidos com cafezinho fresco e lanche, além de muita orientação.

O “Café na Passarela” é organizado pelo Programa de Redução de Acidentes (PRA) da Ecopistas e conta com a parceria do Policiamento Rodoviário. De acordo com o coordenador de tráfego da concessionária, Roberto Kimura, a abordagem desta ação é única e ressalta a responsabilidade da Ecopistas em promover uma mobilidade mais segura e consciente em seu trecho de rodovia.

Programa de Redução de Acidentes (PRA)

A equipe do Programa de Redução de Acidentes (PRA) trabalha para reduzir os números de acidentes e mortes nas rodovias. O time é formado por colaboradores de diferentes áreas técnicas da empresa, que se reúnem semanalmente para analisar ocorrências e propor soluções.

Entre as diversas ações já adotadas estão melhorias operacionais, como redução de velocidade em trechos específicos; intervenções de engenharia e melhorias de infraestrutura, como instalação de barreiras rígidas e plantio de sanção do campo em trechos estratégicos, para impedir travessia pela rodovia e investimentos em recursos tecnológicos, como câmeras de monitoramento e detectores automáticos de incidentes.

Também são realizadas campanhas de conscientização para todos os públicos, desde motoristas de carros de passeios, caminhoneiros e motociclistas até ciclistas e pedestres.

Serviço:

Café na Passarela

Data: 22 de março (sexta-feira)

Local: Km 26 da rodovia Ayrton Senna.

Horário: das 8h às 10h