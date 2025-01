Café da manhã com vista panorâmica no Tivoli Mofarrej é aberto para não-hóspedes

Imagine começar o dia com a melhor vista da cidade e saborear um café da manhã de hotel cinco estrelas. No Tivoli Mofarrej São Paulo, isso é possível. Localizado no 23º andar do hotel, o restaurante, que é aberto ao público, oferece um menu repleto de opções deliciosas e sofisticadas, assinado pelo chef executivo Danilo Brasil.

A panificação do hotel é artesanal, com pães frescos preparados diariamente, incluindo o tradicional pão de queijo brasileiro. Os croissants e pain au chocolat são cuidadosamente assados para atingir a textura perfeita – crocantes por fora e macios por dentro. A variedade inclui ainda bolos caseiros, donuts frescos e delicadas tarteletes doces que adicionam um toque especial à experiência.

Dentre os destaques do menu à la carte estão as omeletes personalizadas com diversos recheios, os clássicos ovos beneditinos, ovos pochê, tapioca, waffles e panquecas. Os visitantes também podem se deliciar com salmão defumado, uma refinada seleção de frios importados e queijos especiais.

Para quem tem restrições alimentares, o café da manhã conta com uma estação completa sem glúten com pães especiais, uma variedade de iogurtes, além de uma seleção criteriosa de frutas frescas da estação e um menu dedicado com opções veganas e vegetarianas, incluindo leites vegetais para as bebidas.

Para completar a experiência, o hotel oferece diversas opções de cafés da marca Nespresso, como cappuccino, latte e iced macchiato, além de chás, água aromatizada, sucos naturais, e, aos finais de semana e feriados, espumante para tornar o momento ainda mais especial.

O café da manhã no Tivoli Mofarrej São Paulo é servido diariamente das 6h30 às 10h30, com horário estendido até às 11h nos fins de semana e feriados.

Serviço

Café da manhã no Tivoli Mofarrej São Paulo

End.: Alameda Santos, 1437, Cerqueira César| São Paulo, Brasil

Tel.: +55 (11) 3146 5900

E-mail: [email protected]

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: 6h30 às 10h30 | Sábados, domingos e feriados: 6h30 às 11h00

Valores: Adultos: R$ 135,00 por pessoa (taxa de serviço opcional) | Crianças até 6 anos: cortesia | Crianças de 7 a 12 anos: 50% de desconto

Acesso ao Público: Aberto para hóspedes e não-hóspedes | Não é necessário reserva prévia | Pagamento pode ser feito em dinheiro ou cartão