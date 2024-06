Café com negócios apoia empreendedores em evento na ACISBEC

A importância de fidelizar o cliente e trazer mais negócios e resultados para as empresas, foi a tônica do Café com Negócios realizado na manhã desta terça-feira (25) na ACISBEC (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo). O objetivo da iniciativa é apoiar associados e empreendedores em geral na gestão e desenvolvimento da sua atividade.

O presidente da ACISBEC, Valter Moura Júnior, abriu o evento e ressaltou que essas ações são dinâmicas e geram relacionamento, com consequente negócios. “Estamos realizando cada vez mais novos encontros, que perdemos com a pandemia. Agora, vemos como são importantes e precisamos nos conectar presencialmente. Temos uma ampla agenda até o fim do ano, inclusive com rodada de negócios, um formato que vem dando muito certo. Espero e convido a todos a aproveitar essa oportunidade”, afirmou.

A chave para alavancar as suas vendas foi o tema da palestra desenvolvida pela mentora de negócios, Carol Pitarelli. Entre os diversos aspectos, ela destacou gestão, fidelização, parcerias, estratégias e CRM – Customer Relationship Management (Gestão de Relacionamento com o Cliente).

De acordo com Carol, uma boa gestão passa por uma análise de como está o relacionamento com o cliente. “Vender simplesmente por vender já não é um formato de sucesso, é preciso fazer uma venda consultiva. É necessário saber o que o cliente precisa, quanto ele compra, quanto ele investe, quais produtos são importantes. Ou seja, criar uma conexão com foco estratégico em fidelização e ainda entregar soluções. É isso o que eu quero mostrar, que há uma mudança de cultura de conhecimento e como se tornar mais eficaz”, ressaltou.

A partir da própria experiência, Carol teve início na sua jornada empreendedora depois de atuar com negócios da família no ramo moveleiro há 24 anos. Com a expertise, observou a necessidade de desenvolver empreendedores. E criou o método 6Vs em vendas para impulsionar o faturamento das empresas. “Com treinamento e mudança de comportamento, os resultados aparecem. Sem contar que a empresa fortalece a sua imagem organicamente, afinal é o cliente falando de você o tempo todo”, ensinou.

Segundo Carol Pitarelli, dados indicam que 73% dos clientes consideram a experiência como fator de compra, 44% retornam após um atendimento personalizado e 92% dos consumidores confiam em recomendações. “Esses são índices que mostram o impacto na fidelização com a marca”, afirmou.