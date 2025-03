Caetano e Bethânia realizam penúltimo show da turnê conjunta neste sábado

No final de 2022, a renomada dupla Caetano Veloso e Maria Bethânia trouxe sua música ao público paulista, e neste ano, o duo encantou os baianos em Salvador. O projeto da turnê, que tem seu desfecho agendado para o dia 22 de março em Porto Alegre, continua a atrair fãs, com ingressos ainda disponíveis no site da Ticketmaster.

Na cidade maravilhosa, a apresentação está marcada para ocorrer na Farmasi Arena, onde todos os ingressos já foram vendidos. Na última sexta-feira (14), Caetano Veloso utilizou suas redes sociais para compartilhar atualizações sobre os ensaios finais e fez um apelo aos fãs para que cheguem cedo ao evento.

“Pedimos que cheguem cedo amanhã, Rio de Janeiro! Os ensaios da turnê de Caetano e Bethânia na Farmasi Arena estão em ritmo acelerado, e precisamos da colaboração de todos para que o show comece pontualmente”, escreveu o cantor em sua postagem.

De acordo com informações divulgadas pela produtora Live Nation, os portões da arena abrirão às 18h, enquanto a apresentação está programada para iniciar às 21h. A expectativa é alta entre os admiradores da música popular brasileira, que aguardam ansiosamente por uma noite repleta de emoção e grandes interpretações.