Caetana divulga agenda de shows do segundo álbum ‘Deluxe Afronordestina’

Caetana, primeira mulher trans a gravar um frevo no Brasil, lançou no início deste ano o seu segundo trabalho, ‘Deluxe Afronordestina’. Gravado ao vivo no estúdio Traquitana, no tradicional bairro do Bixiga, em São Paulo, o registro – guiado por uma fusão vibrante de frevo e reggaeton – conta com produção de Passarinho e Eramir Neto.

Caetana tem sido reconhecida não apenas pela sua música, mas também pela sua contribuição para a representatividade LGBTQIA+ na cena artística. E, desafiando paradigmas da cena nordestina, segue movimentando suas narrativas aos embalos de gêneros como coco de roda, forró, samba, funk, rap e hip-hop.

No dia 21 de março, às 19h, Caetana sobe ao palco da Galeria Olido com seu novo show, o ‘Futuro Caetana Afronordestina’ em uma apresentação gratuita e livre. Acompanhada de sua banda, entre as participações especiais na ocasião, estão Louise França, Jhenny Santine e Milena No Sense.

Já em 26 de abril, Caetana levará sua arte ao Sesc São José dos Campos, às 19h30, também de forma gratuita e aberta ao público. Segundo a artista, o show buscará fazer as pessoas dançarem e se divertirem de forma leve. Mas, muito mais que isso, ela quer aconselhar, transcender e emocionar seu público. Atuando como comunicadora intuitiva, Caetana assume a beleza estética e sagrada da apresentação, baseada na ancestralidade afroindígena.

Os figurinos, do estúdio Kaleb – que já vestiu nomes como Luedji Luna e Tássia Reis -, tornam o diálogo ainda mais especial com suas cores fortes em tecidos que figuram narrativas emblemáticas onde a artista explora a simbologia de Pombagira, Oxum e, também, de sua obra sob uma perspectiva de instalação móvel. Uma verdadeira simbiose de ideias entre o místico e o urbano, o nordeste e o sertão.

Além da agenda de shows em Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, Caetana também tem sido citada como artista revelação, compondo edições impressas de jornais e revistas, como na edição especial “Tincoãs”, da Noize.

SERVIÇO

GALERIA OLIDO

‘Futuro Caetana Afronordestina’

Data: 21/03, quinta, às 19h

Local: Galeria Olido | Av. São João, 473 – Centro Histórico

Classificação: Livre

Entrada gratuita

SESC SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

‘Futuro Caetana Afronordestina’

Data: 26/04, sexta, às 19h30

Local: Sesc São José dos Campos | Av. Dr. Ademar de Barros, 999

Classificação: Livre

Entrada gratuita