Cães treinados pela GCM são os melhores amigos de pacientes de dois hospitais da Prefeitura de SP

Eles são os melhores amigos do homem, da mulher, da criança e também dos pacientes de duas unidades de saúde da Prefeitura, onde chegam causando um impacto positivo que age como terapia para pessoas de diversas condições de saúde e estágio da vida, como geriatria, oncologia, psiquiatria e até no apoio a quem está em tratamento contra a dependência química.

Alguns cães da Guarda Civil Metropolitana (GCM) de São Paulo são adestrados e treinados especialmente para a cinoterapia, um método terapêutico que se utiliza da presença de cachorros para ajudar no tratamento de pessoas no Hospital do Servidor Público Municipal e o Hospital Municipal da Cantareira. Este projeto inovador, realizado em parceria entre as Secretarias Municipais de Segurança Urbana e da Saúde, demonstra que há um aumento da sensação de bem-estar e relaxamento, diminuição da ansiedade, frequência cardíaca e pressão arterial, estímulo do desenvolvimento neurológico e reabilitação de doenças e traumas.

No Centro de Recursos em Deficiência Múltipla, Surdocegueira e Deficiência Visual (ADEFAV), por exemplo, cada sessão tem a presença de dois a três cães e uma equipe multidisciplinar. As visitas duram cerca de uma hora e permitem que os pacientes interajam livremente com os animais. Entre as raças dos cães-terapeutas envolvidos estão labrador, golden retriever, border collie, pastor belga malinois, pastor belga groenendael, pastor holandês, além de cães sem raça definida, o famoso vira-lata.

Para Antônio Soares, um dos pacientes beneficiados pela ação, a visita dos cães trouxe uma experiência especial. “Me diverti muito, pois lembrou os meus cachorros, que são tudo na minha vida. Eu gostei bastante da visita”, afirmou.

Ademar, de vigilante a terapeuta

O Hospital Dia Cidade Ademar, na Zona Sul, tem um integrante especial em sua equipe: o cão Ademar. Adotado em 2022 após ser encontrado abandonado na porta da unidade, Ademar virou mascote dos vigilantes, passou por adestramento e hoje participa das terapias de apoio aos pacientes da área ambulatorial.

Ademar, que também foi treinado para visitar a ala cirúrgica, auxilia na tranquilização e redução do estresse de pacientes que estão prestes a passar por cirurgias ou que se recuperam de procedimentos, proporcionando um conforto único.

Para Luiz Eduardo Etlinger, paciente que conviveu com Ademar, a presença do cão foi fundamental para sua recuperação. “Acho muito importante para mim e para os outros pacientes. O Ademar traz uma calma, e ele é lindo e amoroso. Então isso é muito bom.”

Sobre a cinoterapia em São Paulo

A prática de terapia com cães é regulamentada pela lei municipal nº 16.827/2018 e se consolidou como uma ferramenta de cuidado e humanização nos tratamentos hospitalares, integrando saúde e segurança pública em uma iniciativa que beneficia toda a comunidade.