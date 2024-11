Cães e gatos salvam vidas com doação de sangue

A transfusão de sangue é um procedimento vital para muitos animais de estimação, especialmente aqueles que enfrentam doenças graves ou emergências, como atropelamentos e picadas de cobra. Em reconhecimento à importância desse ato, o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, celebrado em 25 de novembro, também se estende aos pets. Cães e gatos podem ser doadores, contribuindo significativamente para a recuperação de seus semelhantes.

Para que um pet seja elegível à doação, alguns critérios precisam ser atendidos: o animal deve ter entre 1 e 8 anos, pesar no mínimo 27 kg no caso dos cães e 4 kg no caso dos gatos, possuir temperamento dócil e estar com a vacinação e vermifugação atualizadas. Além disso, fêmeas não podem estar prenhas ou amamentando, e o animal não deve ter histórico de doenças ou transfusões anteriores.

O procedimento é simples e seguro, durando cerca de cinco minutos. Antes da coleta, o pet passa por uma avaliação de saúde abrangente para garantir a segurança tanto dele quanto do receptor. Essa análise inclui exames como hemograma completo e testes para leishmaniose e dirofilariose. A coleta deve ser agendada e requer que o animal esteja em jejum por quatro horas.

Iniciativas como o Projeto Pet Doador são essenciais para sensibilizar tutores sobre a importância da doação de sangue animal. Realizada em várias cidades brasileiras, essa campanha ajuda a manter os estoques dos bancos de sangue veterinários, possibilitando que um único pet salve até 12 vidas por ano. Assim como nos humanos, a conscientização é chave para garantir que todos os animais tenham acesso ao sangue necessário em momentos críticos.