Cadela desaparecida emociona comunidade ao voltar para casa na véspera de Natal

Em Green Cove Springs, na Flórida, uma cadela da raça pastor alemã chamada Athena emocionou a comunidade ao retornar para casa após mais de uma semana desaparecida. O final surpreendente ocorreu na véspera de Natal, quando Athena, de apenas quatro anos, tocou a cam

O desaparecimento aconteceu em 15 de dezembro, quando a cadela se soltou da coleira e fugiu. Sua tutora, Brooke Comer, mobilizou a comunidade local em uma busca intensa, recebendo fotos e vídeos de vizinhos que viram Athena em diferentes locais. Durante o período em que esteve fora, a cadela percorreu aproximadamente 32 milhas, e o retorno parecia cada vez mais improváve

Nove dias após sua fuga, Athena surpreendeu sua família ao voltar para casa durante a madrugada. “Eram cerca de 2h30 da manhã. Ela veio arranhando a porta, tocando a campainha”, relatou Brooke à estação KSBW. O momento foi descrito como mágico, com as crianças acordando para celebrar o milagre de Natal fornecido

Após o reencontro, Brooke planeja levar Athena para um exame completo de saúde e adotar medidas de segurança adicionais, como a colocação de um microchip. A história ressalta a importância do cuidado preventivo com animais de estimação e celebração do vínculo

A emocionante trajetória de Athena é um lembrete de como o amor e a união familiar podem superar desafios, trazendo esperança e alegria, mesmo nos momentos mais difíceis.