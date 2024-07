Cada R$ 1 da Lei Paulo Gustavo gerou R$ 6,51 na economia do Rio, diz estudo

Um estudo conduzido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) revelou que cada R$ 1 investido pela Lei Paulo Gustavo gerou um impacto de R$ 6,51 na economia do estado do Rio de Janeiro.

No ano passado, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (Sececrj) executou R$ 139 milhões em recursos destinados pela União. Segundo o levantamento da FGV, este valor movimentou R$ 852,2 milhões na economia do Rio.

O estudo diz que esse efeito acontece porque a atividade cultural movimenta outros setores da economia local. O dinheiro usado pelo estado do Rio através da Lei Paulo Gustavo, diz a FGV, gerou a criação 11.526 postos de trabalho -sendo 75,4% direto e 24,6% indireto.

No ano passado, foram executados 1.190 projetos com a lei de incentivo à cultura, a partir de 19 editais, no Rio. O levantamento mostra que os valores foram direcionados, na maioria, para “contratação de equipe, artistas e palestrantes, estrutura, locação de espaço, aquisição de equipamentos de informática e audiovisual, logística de transporte, alimentação, hospedagem, comunicação e marketing, além de custos administrativos e tributários”.

Em comunicado, Luiz Gustavo Barbosa, gerente executivo da FGV Projetos, disse que os resultados do estudo “evidenciam a prontidão do setor em responder a demandas e a importância de mecanismos de fomento à cultura para alavancagem econômica”.