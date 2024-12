Cacique José Acácio Serere Xavante é preso na Argentina

O cacique José Acácio Serere Xavante, identificado como um dos principais responsáveis pelo ataque à sede da Polícia Federal em Brasília, ocorrido em 12 de dezembro de 2022, foi detido recentemente após ter se evadido para a Argentina. A captura do cacique ocorreu entre o último fim de semana e esta segunda-feira, dia 23.

Serere enfrenta um processo no Supremo Tribunal Federal (STF) por sua participação em atos antidemocráticos relacionados ao resultado das eleições de 2022. Ele havia sido preso anteriormente, mas foi liberado sob a condição de usar tornozeleira eletrônica, recurso que ele não respeitou ao danificar o dispositivo e deixar o Brasil há aproximadamente seis meses.

A prisão do cacique foi realizada na região de fronteira entre Puerto Iguazú, na Argentina, e Foz do Iguaçu, no Brasil. De acordo com informações confirmadas por fontes do UOL, a ação foi executada pela Polícia Federal brasileira. Em contraponto, a Polícia Federal argentina declarou não possuir registros sobre a detenção de Serere em seu território.

Atualmente, a reportagem está em contato com a defesa do réu e as informações serão atualizadas assim que novos dados forem disponibilizados.