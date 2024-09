Cachorrão faz bons jogos, mas não vence o Santos pelo Paulista Sub-11 e 12

Neste domingo (15) o EC São Bernardo recebeu o Santos FC pelo Campeonato Paulista das categorias Sub-11 e 12. Os jogos foram no Estádio Municipal de Santana de Parnaíba, uma vitória para o Cachorrão seria de extrema importância, colocaria o Sub-11 bem perto da próxima fase, enquanto para o Sub-12 significaria a liderança provisória do grupo.

A primeira partida iniciou às 14h00, o Sub-11 entrou em campo e fez uma bela partida diante do Peixe. O jogo foi muito equilibrado durante toda a primeira etapa e foi somente nos acréscimos que o Bernô abriu o placar. Gustavo Duarte venceu a dividida com o goleiro e tocou para Lucas Zanellato marcar o primeiro gol do jogo.

No segundo tempo o Peixe teve as melhores chances, mas o Cachorrão conseguiu segurar a pressão, até os últimos minutos de partida. Depois do escanteio, em um bate rebate na área, o Santos empatou com Miguel e já nos acréscimos, em outra bola parada o mesmo virou a partida. Na disputa de pênaltis o Santos também se saiu melhor e levou os quatro pontos para casa.

“Foi um jogo muito disputado, saímos na frente, seguramos a vantagem e tivemos chance de ampliar. A maneira que os meninos encararam o jogo, diante de uma das maiores equipes do país, nos deixou muito felizes. O caminho para a nossa classificação para a próxima fase é continuar fazendo jogos desse nível”, disse Edmilson, treinador do time.

Vitor Souza/Divulgação

O Sub-12 foi para a partida logo depois, a categoria é a vice-líder do grupo, atrás apenas do Santos e se vencesse assumiria a ponta da tabela. E mesmo fazendo um excelente jogo também foi derrotado pelos visitantes. O jogo foi para o intervalo ainda 0 a 0, mas no início do segundo tempo o Santos abriu o placar com Felipe Rafael.

Não demorou muito para a equipe ampliar a vantagem, Kauan Basille, a grande joia da Vila Belmiro fez o segundo da partida. Logo em seguida, cobrando pênalti, Lorenzo Sabiá diminuiu. O alvinegro do ABC teve chances para empatar, mas acabou derrotado. Na disputa do ponto extra o Cachorrão foi melhor e conquistou um ponto na partida.

“Tínhamos certeza que seria um grande jogo, lutamos até o final, mas infelizmente não saímos com o resultado positivo. Independente disso, o desempenho dos meninos nos deixou extremamente satisfeitos, agora é foco total na próxima rodada, onde já podemos garantir a nossa classificação”, explicou Fraga, técnico da equipe.

Apesar das derrotas as duas categorias fizeram frente com um dos maiores times do país e fez dois grandes jogos. Os times vivem a expectativa de se classificar para a próxima fase e chegar longe na competição. No próximo domingo (22) vão até Mauá para encarar o Mauaense, no Estádio Pedro Benedetti, as partidas serão transmitidas ao vivo pelo YouTube.