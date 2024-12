Cacau Show investe R$ 2 bilhões em parque temático em Itu

Na manhã desta segunda-feira (2), foi anunciado oficialmente o ambicioso projeto do parque temático da Cacau Show, em uma coletiva de imprensa realizada no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. O empreendimento, que será erguido na cidade de Itu (SP), próxima à Sorocaba (SP), contará com um investimento de R$ 2 bilhões e ocupará uma vasta área de aproximadamente sete milhões de metros quadrados.

Sob o lema “Os primeiros 35 anos foram sobre Cacau. Os próximos 35 anos serão também sobre show”, Alexandre Tadeu da Costa, CEO e fundador da Cacau Show, apresentou os detalhes do futuro parque durante uma transmissão ao vivo em seu canal no YouTube. O evento contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas, a primeira-dama Cristiane Freitas, além de diversas outras personalidades do setor e autoridades políticas.

O projeto, denominado “Cacau Park: A fantástica fábrica de felicidade”, promete ser um marco no setor de entretenimento do país. Entre suas principais atrações estão uma fábrica de chocolate interativa, uma floresta dedicada à história do cacau e uma impressionante montanha-russa, que aspira ser a maior e mais veloz da América Latina. Adicionalmente, o parque oferecerá áreas temáticas que incluem tecnologia avançada e recriações históricas inspiradas pela civilização maia.

Com previsão para ser concluído em três anos, o Cacau Park deve gerar cerca de 2.800 empregos durante sua construção e outros três mil empregos diretos quando em operação, além de seis mil postos indiretos. O impacto econômico projetado é notável: R$ 35 bilhões nos próximos dez anos. A expectativa é que o parque atraia cerca de três milhões de visitantes anuais, contando com infraestrutura para acomodar até 50 mil pessoas diariamente, com estacionamento para oito mil carros e 400 ônibus.

A iniciativa reflete não apenas o crescimento contínuo da Cacau Show como marca, mas também representa um significativo impulso econômico e turístico para a região de Itu e Sorocaba.