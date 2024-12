Cacau Park promete revolucionar turismo em SP com R$ 2 bilhões e gera 3 mil empregos diretos até 2027

O governador Tarcísio de Freitas anunciou oficialmente, nesta segunda-feira (2), no Palácio dos Bandeirantes, o projeto do Cacau Park, um parque temático a ser desenvolvido pela Cacau Show na cidade de Itu, interior de São Paulo. Com um investimento robusto de R$ 2 bilhões, a iniciativa promete gerar um impacto econômico significativo, estimado em R$ 35 bilhões ao longo de uma década na região de Sorocaba.

Durante o evento, o governador destacou a importância do projeto para o desenvolvimento regional e o fortalecimento do turismo no estado. “Estamos trazendo investimentos que transformam realidades. Este parque será um marco que tornará nossa região ainda mais atraente”, afirmou Freitas.

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades, incluindo a primeira-dama Cristiane de Freitas, secretários estaduais, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado André do Prado, e Alê Costa, CEO e fundador da Cacau Show.

O Cacau Park ocupará uma área total de 7 milhões de metros quadrados, dos quais 950 mil metros serão construídos. Desses, 400 mil metros quadrados serão dedicados ao parque temático propriamente dito. O complexo contará com um shopping a céu aberto, além de dois hotéis que somam mais de mil quartos. Este será o maior empreendimento dedicado ao chocolate na América Latina e espera-se atrair cerca de 3 milhões de visitantes anualmente.

Além de fomentar o turismo, o Cacau Park terá um papel crucial na geração de empregos na região, que abriga aproximadamente 28 milhões de pessoas. Durante sua construção, serão criados 2,8 mil empregos. Após a inauguração, prevista para 2027, o parque e os hotéis deverão empregar diretamente 3 mil pessoas e indiretamente outras 6 mil.

Jorge Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico do estado, ressaltou que “uma das diretrizes do governo é promover o desenvolvimento regional”, e que este projeto impulsionará a economia em um raio considerável ao redor do parque.

Para facilitar o acesso ao complexo, o Governo de São Paulo planeja desenvolver um projeto executivo para uma rodovia vicinal conectando o parque à SP-075. A via terá aproximadamente 4 quilômetros de extensão.

O Cacau Park se inspira nos grandes parques temáticos mundiais e oferecerá mais de 50 atrações distintas. Destaque para a montanha-russa que será a maior e mais rápida da América Latina: com 55 metros de altura e velocidade atingindo 120 km/h em apenas cinco segundos. O projeto também contempla um centro de convenções, condomínios residenciais, além de futuras expansões como um parque aquático e um parque dos dinossauros.

Alê Costa enfatizou a importância deste empreendimento não apenas para Itu ou Sorocaba, mas para todo o Brasil. “Estamos criando algo grandioso que impactará positivamente nossa economia e cultura”, concluiu.