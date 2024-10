Caça F5 da FAB cai durante exercício aéreo na Grande Natal

A aeronave caiu na tarde desta terça-feira (22) no município de Parnamirim, na Grande Natal, durante um exercício aéreo.

Aeronave colidiu com o solo e explodiu. Em vídeo que circulam nas redes sociais é possível ver muita fumaça no local da queda. O Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte informou que está atuando no combate a um incêndio em vegetação na comunidade de Pium.

Veja:

Aeronave caiu em uma área de mata próxima a diversos condomínios residenciais. Não há informações de feridos.

Os bombeiros atuaram inicialmente no controle das chamas na aeronave. Em seguida, os militares foram acionados para conter o avanço do fogo na vegetação, a fim de evitar que se alastre para áreas próximas.

“O Corpo de Bombeiros segue monitorando a situação e trabalhando para garantir a segurança da população e evitar novos focos de incêndio”, diz nota enviada ao UOL.

O caça participava dos preparativos para a Operação Cruzeiro do Sul, a Cruzex. Diversas aeronaves da FAB começaram a se deslocar para a Base Aérea de Natal para participar do evento organizado pela Força Aérea Brasileira desde 2002, que visa o treinamento conjunto em cenários de conflito e promove a troca de experiências entre os países participantes.

A edição de 2024, programada para acontecer de 3 a 15 de novembro na Base Aérea de Natal. Segundo a FAB, o evento reunirá 16 países, mais de 2 mil militares e cerca de 100 aeronaves, entre brasileiras e estrangeiras.

É o maior treinamento multinacional de guerra da América Latina. Estão previstas mais de 1.500 horas de voo, com vários tipos de missões, incluindo ataque ao solo, superioridade aérea, escolta e reabastecimento em voo.

Vão participar do exercício: Brasil, Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Equador, França, Alemanha, Itália, Paraguai, Peru, Portugal, África do Sul, Suécia, Uruguai e Estados Unidos.