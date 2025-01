Cacá confirma permanência definitiva no Corinthians

O zagueiro Cacá usou as redes sociais para confirmar sua permanência em definitivo no Corinthians. Nesta quinta-feira (9), o defensor publicou um texto se declarando ao clube e confirmou que ficará no time por mais quatro anos.

Emprestado ao Timão pelo Tokushima Vortis, do Japão, o atleta de 25 anos cumpriu metas pré-estabelecidas em contrato e, com isso, o Timão foi obrigado a comprá-lo em definitivo. O clube paulista deve desembolsar quatro milhões de dólares (aproximadamente R$ 24 milhões) e firmar um novo vínculo de quatro temporadas.

Em 2024, foram 39 jogos com a camisa do Corinthians, além de seus gols marcados e uma assistência na conta do zagueiro. Mesmo alternando entre titular e reserva, com a disputa de posição junto a André Ramalho, Félix Torres e Gustavo Henrique, o defensor vinha galgando seu espaço e apresentou bons números na temporada passada.

Bem-servido de zagueiros no elenco, o Corinthians ajusta detalhes finais em seu elenco antes da estreia na temporada de 2025. No dia 16 de janeiro, a equipe de Ramón Díaz enfrenta o Red Bull Bragantino, fora de casa, às 16h30, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

Confira o texto publicado por Cacá

“Aqui, tudo é diferente. Foi a primeira coisa que ouvi quando cheguei ao Corinthians. Não via a hora de entender na prática o que eles estavam falando. Não demorou muito pra eu sentir o maior arrepio que já senti quando entrei num campo de futebol. Não demorou muito para torcida empurrar durante 90 minutos pedindo mais de nós. Aqui, o seu melhor precisa ser melhor todos os dias. O Corinthians pede isso. A torcida pede isso. Só quem veste esse manto entende o que estou falando. A gente tem sempre um pouco mais a entregar.

Quero agradecer a Deus por me disponibilizar a oportunidade de continuar vestindo essas cores e sentindo essa emoção por mais 4 anos da minha vida. Agradeço ao meus empresário Léo Donato da L&C Sports, ao clube Corinthians, a minha família e a torcida e todos que estiveram comigo nesta longa trajetória.

Não para, não para, não para. Vai pra cima, Timão!

E vai Corinthians”