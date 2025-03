Cabreúva recebe investimento de R$ 48,9 milhões para ampliação e recuperação da rodovia SPA 085/300

O Governo de São Paulo está investindo R$ 48,9 milhões na recuperação, ampliação e pavimentação da rodovia SPA 085/300, que liga bairros de Cabreúva ao centro da cidade e à rodovia Marechal Rondon (SP 300), importante via de acesso a municípios como Jundiaí e Araçatuba.

A obra, com 6 quilômetros de extensão, inclui a restauração da pista, a pavimentação dos acostamentos, a implantação de faixa adicional e outras melhorias operacionais. Com conclusão prevista para dezembro de 2025, a recuperação beneficiará cerca de 47 mil moradores da região.

Neste sábado (08), a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil), Natália Resende, e o presidente do Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), Sergio Codelo, visitaram as obras em andamento. “Buscamos não apenas aprimorar a infraestrutura viária, mas também garantir resiliência e respeito ao meio ambiente. Temos três passagens de fauna, hidrossemeadura nos taludes e drenagem em toda a extensão com reforço nos trechos historicamente mais afetados pelas chuvas”, explica a secretária.

A recuperação da rodovia gerou 75 postos de trabalho, entre diretos e indiretos. “Os investimentos em Cabreúva fazem parte do esforço contínuo do Governo de São Paulo para reforçar a segurança da malha viária sob gestão do DER-SP, com o objetivo de reduzir o número de acidentes, salvar vidas e incrementar a capacidade logística do estado”, afirma Codelo.

A SPA 085/300, também conhecida como Rodovia Vereador José de Moraes ou Estrada da Serrinha, é fundamental para o transporte dos moradores da região e para a logística da economia local, especialmente no escoamento da produção agrícola.

Desde o início da atual gestão, o DER-SP entregou outras duas obras no município, na rodovia SP 312, com investimento total de R$ 2,2 milhões.