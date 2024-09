Cabos eleitorais brigam com ‘bandeiradas’ e spray de pimenta

Cabos eleitorais de Márcio Canella (União Brasil) e Matheus do Waguinho (Republicanos), candidatos à prefeitura de Belford Roxo (RJ), se envolveram em uma confusão generalizada com “bandeiradas” e spray de pimenta no domingo (1).

O vídeo mostra um homem vestido de amarelo, cor de Matheus, empurrando uma mulher de azul, apoiadora de Canella, até que ela dá um soco no rosto dele. Pouco depois, outro homem vestido com uma camiseta cinza vai em direção ao grupo de amarelo e usa o que parece ser um spray de pimenta contra os adversários.

Algumas pessoas tentam apartar, e mais uma vez o homem sai em meio aos cabos eleitorais de azul e joga o spray de pimenta nos apoiadores de Matheus.

Veja:

O candidato do Republicanos classificou o episódio como um “ato covarde” do adversário. “Está aqui o meu total repúdio a essa covardia que ele fez”, disse.

Já o candidato do União Brasil disse que os apoiadores de Matheus do Waguinho tentam “se fazer de vítimas”, sem se referir diretamente à briga. “Como sempre, eles arrumam confusão, arrancam à noite os nossos adesivos, batem em nossas mulheres que seguram bandeiras e, depois, querem se fazer de vítimas”.

A Polícia Civil informou que as vítimas foram encaminhadas para realizar exame de corpo de delito. “Testemunhas são ouvidas e outras diligências estão em andamento para esclarecer os fatos”, diz a nota.

Márcio Canella já foi vice de Waguinho, atual prefeito, entre 2017 e 2019. Os dois tiveram romperam no segundo turno das eleições de 2022, quando o prefeito apoiou Lula (PT), e Canella, Jair Bolsonaro (PL). Matheus é sobrinho do atual mandatário.