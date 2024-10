Cabofolia 2025 anuncia primeiros nomes do line up e vendas abertas

Foi dada a largada para o calendário dos foliões de 2025. O CaboFolia, entre os maiores carnavais fora de época do país, já tem data para acontecer, entre os dias 16 e 18 de janeiro, no Espaço de Eventos de Cabo Frio. Valorizando o axé e resgatando a cultura das micaretas, o line up conta com nomes como Léo Santana, Ivete Sangalo, Claudia Leitte e Durval Lelys. As vendas gerais começaram nesta segunda-feira (7), através do site oficial.

Line Up confirmado (sujeito a alterações)

Serão 3 atrações por dia de evento, e os primeiros nomes já foram confirmados.

16/01/2024

Claudia Leitte

Gloria Groove

17/01/2024

Ivete Sangalo

18/01/2024

Léo Santana

Dubdogz

Durval Lelys

Na última edição, o festival inovou, trocando o palco por um circuito de trios elétricos, sucesso absoluto com o público. E para os foliões que amaram a novidade, podem comemorar, porque o festival manterá o formato em 2025.

Em 2024, o CaboFolia reuniu mais de 35 mil pessoas durante os 3 dias de evento, superando todos os recordes de eventos da região, se consagrando mais uma vez como um dos principais festivais de música do interior do estado. A expectativa é superar novamente essa marca em 2025.

Do bloco ao camarote

O evento disponibiliza diferentes tipos de ingressos para todos os gostos:

Bloco: Setor para quem não quer ficar parado! Com direito a abadá, o folião sai atrás do trio elétrico, dando voltas no circuito.

Setor para quem não quer ficar parado! Com direito a abadá, o folião sai atrás do trio elétrico, dando voltas no circuito. Camarote Axé: Setor separado com visão privilegiada do circuito, com o trio passando bem pertinho. Possui abadá específico e acesso ao bloco.

Setor separado com visão privilegiada do circuito, com o trio passando bem pertinho. Possui abadá específico e acesso ao bloco. Camarotes oficial open bar: Setor separado com visão privilegiada do circuito, com o trio passando bem pertinho. Possui abadá específico, acesso ao bloco e serviço de bebidas alcoólicas premium e não alcoólicas incluído.

Setor separado com visão privilegiada do circuito, com o trio passando bem pertinho. Possui abadá específico, acesso ao bloco e serviço de bebidas alcoólicas premium e não alcoólicas incluído. Camarote Lokko: espaço reservado para um grupo seleto com o melhor open bar e open food e decoração diferenciada. Também tem acesso ao bloco.

O CaboFolia é uma realização da Excess Produções e produção da LEP produções.

Serviço

CaboFolia 2025

Data: 16 a 18 de Janeiro

Local: Espaço de Eventos Cabo Frio

Endereço: Rod. Márcio Corrêa, 980 – Guarani, Cabo Frio – RJ, 28911-050

Valores sujeitos a alteração conforme lote vigente

Bloco

Quinta 16/01 – R$70,00

Sexta 17/01 – R$80,00

Sábado 18/01 – R$80,00

Passaporte – R$200,00

Camarote Axé

Quinta 16/01 – R$100,00

Sexta 17/01 – R$120,00

Sábado 18/01 – R$120,00

Passaporte – R$300,00

Camarote Oficial Open Bar

Quinta 16/01 – R$200,00

Sexta 17/01 – R$220,00

Sábado 18/01 – R$220,00

Passaporte – R$600,00

Camarote Lokko

Quinta 16/01 – R$390,00

Sexta 17/01 – R$410,00

Sábado 18/01 – R$410,00

Passaporte – R$1.150,00