Cabofolia 2024 terá ‘after’ com Monobloco na Praia do Forte

Todo carnaval tem seu fim, mas em Cabo Frio ele dura um pouco mais. Após o sucesso do Cabofolia 2024, que aconteceu na Região dos Lagos entre os dias 18 e 20 de janeiro, o “after party” do festival já está marcado. No dia 16 de fevereiro, a Estação do Carnaval na Praia do Forte irá receber Monobloco, Mari Henrique e Turma do Cleitinho, com as cores e tons do Cabofolia. Os ingressos estão a venda pelo site: https://baladapp.com.br/a//4791

No line up, além do épico som de Monobloco, que é a cara do carnaval, Mari Henrique, novo nome do pagode que já agitou o publico do ultimo dia de Cabofolia ao lado de Jammil, se apresenta com diversos sucessos entre músicas autorais, covers de Thiaguinho Ludmilla e outros, além de um pequeno spoiler do seu novo single que está por vir. Para completar a festa, os mineiros da Turma do Cleitinho.

Realizado há 26 anos em Cabo Frio, o Cabofolia 2024 contou com os maiores nomes da música como Ivete Sangalo, Ludmilla, Léo Santana, Bell Marques e muito mais. Além disso, o festival veio com a temática “Cores e Tons”, que seguirá no dia 16, remetendo a energia do verão e a magia do maior carnaval fora de época do estado.

Como já é característico do Cabofolia, o after também é democrático e feito para atender a todos. Por isso, a festa terá dois tipos de ingressos: a área premium, sem open bar; e a área open bar, com 3 horas de bebidas liberadas, entre cerveja, água e refrigerante.

O CaboFolia é uma organização da Excess Produções e produção da LEP produções.

Serviço

CaboFolia 2024: Cores&Tons

Data: 16 de fevereiro

Local: Estação do Carnaval na Praia do Forte

Endereço: Av. Litoranea, S/N, Praia do Forte, 28922000, Cabo Frio/RJ

Abertura dos portões: 17h

Valor:

Área premium: R$ 40,00+taxas

Individual Open Bar: R$ 130,00 + taxas (3 horas de bebida liberada a partir da abertura dos portões)