Cabofolia 2024 arrecada mais de 37 toneladas de alimentos para doação

O Cabofolia 2024 chegou ao fim, mas seu legado permanece em Cabo Frio e região. Arrecadando mais de 37 mil toneladas de alimentos não perecíveis, a organização do festival está selecionando 4 instituições de caridade para a distribuição dos alimentos doados pelos mais de 35 mil foliões que passaram pelo evento ao longo dos 3 dias. E os marcos não param por aí. Quem passou pela cidade pôde perceber a movimentação intensa, o que se comprova em números. De acordo com a Associação de Hotéis de Cabo Frio, a taxa de ocupação do setor hoteleiro chegou a 98,6% durante os dias de festival.

“São 26 anos desta relação de amor com Cabo Frio, em que o Cabofolia leva o nome da cidade para o mundo e movimentamos a economia local”, afirma o diretor Sérgio Ribeiro. E para quem já está com saudades, pode respirar aliviado. Dia 16 de fevereiro a Praia do Forte receberá o After do Cabofolia, uma despedida do carnaval em grande estilo, com show do Monobloco. Mais informações sobre serão publicadas no instagram e site oficial do evento.

Pelas diversas toneladas de material reciclável utilizadas durante o evento, um ponto forte também é a iniciativa de sustentabilidade, chegando em sua terceira edição com coleta seletiva e doação das lonas usadas no evento para serem transformadas em bolsas ecológicas.

Geração de empregos

Já quando o assunto é o mercado de trabalho, as estatísticas são ainda mais animadoras. De acordo com a direção do evento, o festival gerou mais de 1.200 empregos diretos, sendo que em média, 90% foram de colaboradores da Região dos Lagos, movimentando ainda mais a economia local. Além disso, no setor administrativo, quase 90% da equipe foi composta por mulheres.

Valorizando a cultura local e criando o perfeito intercâmbio entre o samba raiz e o axé baiano, a abertura do evento ficou por conta da Associação do Blocos de Cabo Frio (ABACCAF), gerando ainda mais visibilidade para os artistas da Região dos Lagos.

Parcerias

Cabofolia é apresentado pelo Ministério da Cultura através da Lei Rouanet, criada em 1991 com o intuito de promover a cultura através de projetos e eventos que fomentem o intercâmbio cultural, como é o caso do Cabofolia que mistura a música carioca e a música baiana. Entre as marcas parceiras, Amstel, Vrau, Cnseg e Cateno patrocinaram o evento, tornando todo esse impacto possível.