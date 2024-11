Caboclo fala em desejo de voltar à NBA após impressionar astro dos EUA

O brasileiro Bruno Caboclo, cestinha na derrota da seleção para os EUA, falou sobre a perspectiva de voltar à NBA.

Caboclo vê com bons olhos um retorno ao basquete norte-americano. O pivô disse ao sportv após o jogo que atuar na NBA seria positivo tanto do ponto de vista profissional quanto pessoal.

“Meu filho mora nos EUA, então quanto mais perto dele eu estiver é muito bom. Vou continuar trabalhando, se rolar uma oportunidade (na NBA) eu vou ficar muito feliz”, declarou Caboclo.

O pivô foi cestinha das quartas de final, com 30 pontos. Caboclo vem de outra grande atuação estatística, com 33 pontos, 17 rebotes e uma assistência na vitória diante do Japão, pela última rodada da fase de grupos. O brasileiro, no entanto, não foi consistente desde o início dos Jogos: teve atuação tímida de seis pontos em 13 minutos contra a Alemanha, e saiu zerado em 11 minutos na estreia contra a França.

Caboclo impressionou Anthony Edwards, reserva constantemente utilizado na rotação dos EUA. O jovem astro do Minnesota Timberwolves admitiu que não conhecia o brasileiro antes de se preparar para o duelo desta terça.

“Ele é bom para caramba. Eu não sabia nada sobre ele até começarmos a estudar para o jogo, e fiquei impressionado. Ele é muito bom”, afirmou Anthony Edwards, ao sportv.

O brasileiro agradeceu pelos elogios. “Sou um jogador que vou continuar trabalhando, sempre tento melhorar todos os anos. É continuar sonhando alto, trabalhar”.

Caboclo, de 28 anos, passou sete temporadas na NBA. O brasileiro atuou por Toronto Raptors, Sacramento Kings, Memphis Grizzlies e Houston Rockets, com médias de 4,2 pontos e 2,6 rebotes por partida. Desde então, passou pelo São Paulo, pelo basquete mexicano e europeu, e agora defende o Partizan, da Sérvia.