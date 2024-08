Cabine Lilás da PM alcança 16 prisões e 900 atendimentos de violência doméstica em São Paulo

A Cabine Lilás, implementada em março deste ano pela Polícia Militar de São Paulo, já realizou mais de 900 atendimentos de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar na capital e na região metropolitana. No período, 16 suspeitos foram presos em flagrante ou descumprindo medidas protetivas impostas pela Justiça.

Além dos chamados, o projeto já realizou mais de 3,3 mil intervenções somando atendimentos, orientações e ligações para ocorrências.

O espaço conta com 25 policiais mulheres treinadas para atender aos chamados envolvendo violência doméstica e familiar recebidos via 190. A vítima recebe todo suporte, desde o acionamento da ocorrência até orientação sobre as redes de apoio existentes no estado e município. Fora isso, as policiais são orientadas a auxiliar no registro da ocorrência e dão suporte às equipes que estão no local atendendo a ocorrência.

Neste mês, a campanha do Agosto Lilás conscientiza e reforça a importância do enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher.

O Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) realizou até agosto 955 atendimentos pela Cabine Lilás por meio do telefone 190. Houve também 267 apoios a ocorrências de despacho e mais de 2,1 mil intervenções das policiais do projeto nas ocorrências de violência doméstica e desinteligência, como discussões e desentendimentos.

Este é mais um dos serviços disponibilizados pelo Governo de São Paulo para garantir a segurança da mulher e integra o conjunto de políticas públicas articuladas pela Secretaria de Políticas para a Mulher. Pela primeira vez na história, São Paulo tem uma pasta que atua de forma transversal com outras secretarias estaduais e entidades num trabalho integrado pelo desenvolvimento e bem-estar de todas as mulheres que vivem em solo paulista.

“A Cabine Lilás humaniza o atendimento às mulheres que são vítimas de violência doméstica ao proporcionar um local reservado e respeitoso de acolhimento. Como muitas chegam fragilizadas diante das agressões, é uma forma de ampará-las durante a denúncia”, afirma Valéria Bolsonaro, secretária de Políticas para a Mulher.

Monitoramento de tornozelados

Além do atendimento e encaminhamento de viatura para socorrer a vítima, as policiais da Cabine Lilás contam com o auxílio do sistema de monitoramento de tornozelados.

De acordo com o chefe do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), coronel Carlos Lucena, as policiais que atuam na Cabine Lilás possuem ampla conexão com o programa, lançado no ano passado pela Secretaria da Segurança Pública.

“Qualquer ocorrência envolvendo tornozelados que traga risco para a mulher, a policial pode ligar, conversar e até controlar o raio de atuação para evitar que o criminoso com medida protetiva se aproxime da vítima”, disse.

Na cidade de São Paulo, os agressores de mulheres soltos em audiência de custódia são monitorados com tornozeleira eletrônica. O equipamento é instalado por policiais militares no próprio Fórum, assim que o juiz determina o monitoramento.

Além da ampliação do projeto de tornozelados para todo o estado, a Polícia Militar estuda ampliar a Cabine Lilás para os demais Centros de Operações do interior paulista.

São Paulo por Todas

São Paulo Por Todas é um movimento promovido pelo Governo do Estado de São Paulo para ampliar a visibilidade das políticas públicas do estado para mulheres, bem como a rede de proteção, acolhimento e autonomia profissional e financeira exclusivamente disponíveis para elas.