Cabeleireiros continuam liderando o número de MEIs em Campinas, apesar da queda em 2024

Em 2024, Campinas registrou um total de 7.801 microempreendedores individuais (MEIs) na área de beleza, incluindo cabeleireiros, manicures e pedicures. Este número representa uma diminuição de 8,68% em comparação com o ano anterior, conforme revelam os dados do Sebrae-SP.

Por cinco anos consecutivos, esses profissionais mantêm-se no topo do ranking das atividades com maior número de MEIs na metrópole. Em segundo lugar, estão os especialistas em promoção de vendas, que somaram 6.745 microempreendedores no último ano.

Os dados também indicam que a maioria dos microempreendedores está na faixa etária entre 31 e 40 anos, seguidos pelos grupos de 41 a 50 anos e de 21 a 30 anos. Aproximadamente 75% dos MEIs em Campinas estão concentrados entre os 21 e 50 anos.

Ainda segundo o Sebrae-SP, a regularização das dívidas do Simples Nacional é um tema importante para os MEIs, que têm até o final de janeiro para se ajustar. Além disso, questões como aposentadoria por idade ou invalidez são direitos dos microempreendedores que devem ser conhecidos por todos.

Em um panorama mais amplo, entre 2019 e 2024, Campinas viu um crescimento significativo no número total de MEIs, saltando de 73.815 para 128.730 – um aumento de 74,39%. Este crescimento acentuado foi impulsionado pela pandemia; entre 2020 e 2021, houve um crescimento de 17,52% no registro de novos MEIs.

A analista de negócios do Sebrae-SP, Camila Alves de Oliveira, comentou sobre as razões desse aumento. Segundo ela, o cenário pós-pandemia aliado ao desejo crescente por empreender tem contribuído para essa ascensão. “Muitas pessoas aproveitaram a oportunidade para realizar o sonho do negócio próprio e aumentar sua renda mensal, ao mesmo tempo em que se aproximaram da família durante a pandemia da Covid-19”, explicou.