Cabana de Odin chega ao Escape Room do Atrium Shopping

O Escape Room X Mind, localizado no Atrium Shopping, acaba de lançar seu mais novo desafio: a Cabana de Odin, e convida adultos e crianças a entrarem na brincadeira e desvendar os mistérios da mitologia nórdica. A atração, perfeita para quem está em busca de novas aventuras durante as férias, leva os participantes a explorar um refúgio misterioso dedicado ao deus da sabedoria. Cada pista revela um novo segredo e cada descoberta traz uma reviravolta emocionante.

A missão desta nova atração é decifrar os enigmas dos deuses nórdicos em suas runas para impedir o Ragnarok. Além disso, os jogadores têm a chance de desvendar os mistérios de um famoso personagem.

Com uma história envolvente, os grupos podem ser formados por no mínimo dois e até 10 jogadores de todas as idades. Crianças com menos de dez anos devem estar acompanhadas pelos pais durante a experiência, que tem a duração de 50 minutos.

Localizado no Piso 1, o Escape Room X Mind abre suas portas às quartas, sextas, sábados e domingos. O custo de entrada varia conforme o tamanho do grupo: para até 2 jogadores, é de 40,00 reais por pessoa; de 3 a 10 jogadores, 30,00 reais por pessoa. Além disso, há a opção do Combo 2 Aventuras, disponível pelo valor de 50,00 reais por pessoa, desde que ambos desafios sejam realizados no mesmo dia.

O horário de funcionamento é das 14h às 22h às quartas, sextas e sábados, e das 14h às 21h aos domingos. É necessário agendamento prévio pelo WhatsApp (11) 98334-0030.

Serviço:

Escape Room X Mind no Atrium Shopping

Tema: Cabana de Odin

Funcionamento: Quarta, sexta e sábado, das 14h às 22h – Domingo, das 14h às 21h

Valores: 02 jogadores 40,00 reais por pessoa – De 03 a 10 jogadores 30,00 reais por pessoa – Promoção Combo 2 Aventuras 50,00 reais por pessoa

Localização: Piso 1 – Atrium Shopping