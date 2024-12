BYD Song Plus Premium – Seta para cima

Carro híbrido – combina um motor a combustão interna a um ou mais elétrico – mais vendido no Brasil atualmente, o BYD Song Plus ganha mais uma versão, a topo de linha Premium DM-i, que desembarca no mercado brasileiro diretamente da China com preço de R$ 299.800. O SUV considerado compacto pela marca chinesa chega ao Brasil em quatro cores de carroceria (branco, cinza claro e escuro e preto) e interior com acabamento em cinza claro e caramelo. A garantia do veículo é de seis anos, com a bateria Blade tendo cobertura de oito anos, as duas sem limite de quilometragem. Com 4,77 metros de comprimento, 1,89 metro de largura, 1,67 metro de altura, 2,76 metros de entre-eixos, 2.020 quilos de peso, 18 centímetros de distância em relação ao solo e 574 ou 1.477 litros (com o banco traseiro rebatido) de capacidade do porta-malas, o Song Plus Premium híbrido plug-in – pode ser carregado em tomadas externas – é equipado com a plataforma DM-i.

Com “powertrain” composto por um motor turbo a gasolina de 1,5 litro e dois elétricos, um dianteiro de 204 cavalos e um traseiro de 163 cavalos (dotando o carro de tração integral), o Song Plus Premium tem um total de 324 cavalos de potência. O Song Plus atual, que continua a ser vendido no Brasil, tem apenas um motor elétrico, ligado ao eixo dianteiro, com 179 cavalos. Já seu propulsor 1.5 turbo tem 110 cavalos, com a variante atual tendo potência combinada de 235 cavalos e torque total de 40,8 kgfm. A marca chinesa não divulgou o torque combinado do sistema híbrido do novo Song Plus Premium, no entanto, o propulsor a combustão tem 22,4 kgfm, enquanto os dois elétricos têm 30,5 kgfm cada um. O motor térmico conta com câmbio automático com transeixo, com as funções comandadas em um seletor tipo joystick. Com tudo somado, o Song Plus Premium acelera de zero a 100 km/h em 5,2 segundos e pode atingir 180 km/h, segundo a marca chinesa. A bateria Blade de 18,3 kW/h proporciona 80 quilômetros de autonomia no modo 100% elétrico, de acordo com o Ciclo NEDC, e um alcance combinado de até 960 quilômetros com tanque cheio e bateria totalmente carregada. Pelo padrão do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) do Inmetro, o SUV tem autonomia elétrica de 52 quilômetros e um total de 690 quilômetros. O tanque de combustível tem capacidade para até 57 litros.

No design externo, o Song Plus Premium traz uma fusão entre as linhas “Dinastia” e “Ocean” da BYD, mesclando tradição e modernidade, com dianteira e traseira bem atraentes. Na frente, o conjunto óptico com faróis bem afilados e luzes de circulação diurna (DRL) é todo em led, assim como o duplo filete de auxiliares de neblina, acompanhando nas laterais da dianteira o prolongamento das linhas horizontais da grade. A lateral é dominada por uma “cintura” alta e por belas rodas raiadas de 19 polegadas com pneus 235/50R19 na frente a atrás. A traseira tem aerofólio integrado na parte de cima da tampa do porta-malas, entrecortado na sua metade pelo conjunto de lanternas com uma faixa horizontal unindo-as, também tudo de leds. A antena do tipo “shark” é impressa no vidro traseiro. No quesito comodidade, a BYD oferece acesso com NFC (Near Field Communication ou comunicação por campo de proximidade, em português) que torna possível destravar o carro com um cartão, pelo smartphone ou gerenciar remotamente o veículo por meio do aplicativo BYD com várias funções podendo ser controladas à distância, como ligar o veículo, acionar os faróis, ativar o ar- condicionado, destrancar as portas e ajustar a ventilação e o aquecimento dos bancos.

Na cabine, o Song Plus Premium replica as tecnologias de fora, com recursos como tela da central multimídia e de outras funções do veículo de 15,6 polegadas giratória – como em um grande tablet –, carregamento sem fio para smartphones, conexão com internet, GPS integrado, controle automático de climatização de duas zonas, painel de instrumentos de LCD Full-View de 12,3 polegadas e o Sistema de Cockpit Inteligente da BYD, com comandos de voz intuitivos, atualizações de sistema Over-The-Air e sistema de som com dez alto-falantes. “Não existe luxo maior em um carro do que a segurança. E a prova disso é o quanto a BYD prioriza que seus carros sempre cumpram todos os rigorosos critérios de segurança para o motorista e os passageiros. Como em toda a linha, a bateria Blade é integrada a um chassi de aço de alta resistência por meio da tecnologia CTC (‘cell to chassis’), garantindo proteção elevada. Assim, bateria funciona tanto como unidade de energia quanto parte da estrutura do veículo”, revela Wang Chuanfu, CEO da BYD.O Song Plus Premium traz o sistema avançado de assistência ao motorista (ADAS), com controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma de emergência, assistente ativo de faixa, reconhecimento de placas de trânsito, sensor de ponto cego, alerta para abertura de portas, câmera 360 graus e alerta de tráfego cruzado. Outro ponto de ajuda ao condutor é o “head-up display”, que projeta a velocidade e as informações essenciais do ADAS no para-brisa, com o motorista não precisando desviar o olhar da direção do veículo. O modelo conta ainda com carregador portátil como item de série e o sistema VtoL (“vehicle to load”), que transforma a bateria em uma fonte de energia. Com aquecimento e ventilação, os bancos dianteiros têm ajustes elétricos (oito para o do motorista e quatro para o do passageiro da frente). Atrás, os ocupantes têm o amplo espaço oferecido pela boa distância de entre-eixos, assoalho plano, saídas de ar-condicionado, duas portas USB (tipos A e C), luzes de leitura, porta-objetos e teto solar panorâmico.