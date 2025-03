By Pamella e Victor Lunardi se casam em cerimônia surpresa nas Maldivas

A influenciadora digital e empresária Pamella Rodrigues, conhecida como By Pamella, se casou na última quinta-feira (13), com o influenciador Victor Lunardi, em uma cerimônia intimista nas Ilhas Maldivas. O casal, que reatou o relacionamento em novembro de 2024 após um período separado, optou por um momento reservado para celebrar a união.

By Pamella e Victor ficaram noivos na virada do ano, durante o Réveillon Amoré 2025, em Porto de Galinhas (PE), quando Vitor surpreendeu By Pamella com um pedido especial. Desde então, os dois vinham planejando o casamento, que aconteceu em um dos cenários mais deslumbrantes do mundo.

Os dois desembarcaram nas Maldivas na última terça-feira (11) e realizaram a cerimônia à beira-mar, com uma decoração sofisticada e um clima romântico, refletindo o desejo do casal por um momento inesquecível.

Antes da celebração, By Pamella e Victor já haviam oficializado a união no civil em fevereiro deste ano, em um evento discreto para familiares, realizado no apartamento da influenciadora.

By Pamella, que sempre expressou o sonho de se casar e construir uma família, compartilhou registros da viagem e celebrou a nova fase ao lado do marido. Recém-casados, By Pamella e Vitor seguem para aproveitar a lua de mel em destino ainda não revelado.

By Pamella começou 2025 com tudo: celebrou o sucesso de sua marca, ‘PAM! By Pamella’, lançada em maio de 2024 e, após noivar, celebra a nova fase coma mudança de status: casada!