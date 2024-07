Buteco Vitória acontece neste sábado (20)

O maior Buteco do mundo retorna à Vitória para uma apresentação que ficará para sempre na memória de todos os capixabas. A última edição do festival na capital do Espírito Santo acontece neste próximo sábado, dia 20 de julho no Estádio Kleber Andrade.

O evento que arrasta multidões e sempre impressiona por sua estrutura, está de volta para uma despedida digna do Buteco. Além do show do Embaixador e dono da festa, Gusttavo Lima, Hugo & Guilherme, Bruno & Denner e Taianna também se apresentarão na grade do evento.

“Alô BBs, to chegando em Vitória para uma grande despedida! Temos um encontro marcado sábado no Estádio Kleber Andrade. Será incrível butequeiros, espero todos vocês!”, convida o cantor Gusttavo Lima.

Os últimos ingressos ainda podem ser adquiridos através do aplicativo BaladAPP (disponível para Android e iOS) ou pelo site: baladapp.com.br.