Buteco BH tem mais de 53 mil ingressos vendidos em apenas duas horas

Sucesso absoluto! Em apenas 2h de vendas liberadas para a quarta e última edição do Buteco na capital mineira, mais de 53 mil ingressos já foram vendidos. O festival, que sempre alcança novos recordes de público em Minas Gerais, será realizado no Estádio do Mineirão dia 20 de abril de 2024.

Três setores já estão esgotados, são eles: Embaixador, Frontstage Ficha Limpa e Lounges. A última edição em BH promete ser inesquecível e mais uma vez fazer história. “Galera de Minas Gerais dando o exemplo como sempre! Restam poucos ingressos para esgotar todas as áreas. Eu gostaria de agradecer Belo Horizonte, Minas Gerais e todos os fãs do país. Dia 20 de abril a gente vai viver o inesquecível no maior Buteco do mundo! Até lá, BBs!”, comenta o Embaixador.

Os ingressos ainda estão disponíveis e podem ser adquiridos pelo App BaladAPP (disponível para Android e iOS), no site: baladapp.com.br.

