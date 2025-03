Butantan realiza visitas guiadas à nova sede do Laboratório de Ecologia e Evolução

O Instituto Butantan, órgão ligado à Secretaria de Estado da Saúde (SES) de São Paulo, oferece visitação guiada às novas instalações do Laboratório de Ecologia e Evolução (LEEv). As visitas são realizadas em quatro horários (10h, 11h, 14h e 15h), de terça a sexta-feira (exceto aos feriados), e tem duração média de 30 minutos. São 20 vagas por sessão com inscrição prévia via formulário. A atividade é acessível às Pessoas com Deficiência (PCDs) que serão atendidos preferencialmente, mediante inscrição prévia e apresentação de documento comprovatório.

O novo LEEv foi inaugurado em 21 de fevereiro, em agenda especial de celebração ao aniversário de 124 anos do Instituto, (comemorado em 23 de fevereiro). O laboratório está incorporado a um ambiente de floresta, sendo um dos maiores remanescentes da Mata Atlântica da cidade de São Paulo, numa área de 1.538m². Dividida em quatro blocos, que abrigam biotérios, recintos de animais e ambientes de pesquisa, as instalações acomodam aproximadamente 450 animais – entre serpentes, lagartos e quelônios (tartarugas). O conceito foi desenvolvido pela equipe do Núcleo de Arquitetura e Urbanismo da Divisão de Infraestrutura do Butantan.

O LEEv é uma peça primordial para a instituição, além de contribuir para o avanço científico em diversas áreas de estudo da biologia animal, o laboratório atua fortemente para a educação ambiental, com atividades como a requisitada Mão Na Cobra. Também é responsável pelas atrações Serpentário e Reptário, que são sucesso no Parque da Ciência do Butantan.

O LEEv estuda a evolução e conservação de espécies, com ênfase em répteis. A nova sede foi planejada para, no futuro, abrigar o primeiro criadouro científico para fins de conservação de espécies do Brasil. O viveiro será para a preservação da Jararaca-ilhoa (Bothrops insularis), espécie em crítico risco de extinção, que ocorre apenas na Ilha da Queimada Grande, próxima a Itanhaém, litoral sul paulista. Esta espécie é foco de amplos estudos comportamentais, reprodutivos, etc., realizados por pesquisadores do Butantan.

O laboratório também é responsável por dois dos pontos turísticos mais significativos do Parque da Ciência: Serpentário e Reptário. E desenvolve a atividade “Mão na Cobra e Outros Bichos”, recorde de audiência para todas as idades.

Sobre o LEEv

Criado em 2008, o laboratório traz uma nova proposta de pesquisa integrativa in situ (conservação dos ecossistemas em habitats naturais) e ex-situ (conservação da biodiversidade fora de seus habitats naturais).

Os cientistas ligados ao LEEv atuam nas áreas de História Natural (com ênfase em biologia reprodutiva, ecologia, evolução e conservação de répteis, pequenos mamíferos e aracnídeos) e Sistemática, Biogeografia, Citogenética, Biodiversidade e Educação Ambiental. Além disso, desenvolvem pesquisas multidisciplinares integrando pesquisadores do Instituto Butantan e de outras instituições no Brasil e no exterior.

Serviço:

Visitação ao Laboratório de Ecologia e Evolução do Butantan

Data e horário: de terça a sexta, exceto feriados, às 10h | 11h | 14h | 15h (20 vagas por sessão)

Local: Laboratório de Ecologia e Evolução do Butantan, próximo ao Museu da Vacina

Endereço: Av. Vital Brasil, 1.500 (entrada do Parque da Ciência). O LEEv está localizado na Rua Adolfo Lutz, 1.100, que fica ao final do Boulevard do parque e próximo ao Museu da Vacina

Incrições e mais informações no Portal do Parque da Ciência.