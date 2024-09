Butantan promove concurso para escolha de sinal em Libras para museus do Parque da Ciência

Entre os dias 2 a 16 de setembro, pessoas surdas poderão se inscrever no concurso organizado pelo Instituto Butantan, órgão ligado à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, para criar nomes na Língua Brasileira de Sinais (Libras) para quatro museus do Parque da Ciência Butantan: Museu Biológico, Museu Histórico – Espaço Terra Firme, Museu da Vacina e Museu de Saúde Pública Emílio Ribas. .

O concurso faz parte do projeto “Acessibilidade e Inclusão nos Museus do Instituto Butantan: tecnologias assistivas e formação de equipes” e conta com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). A divulgação dos resultados acontecerá no dia 26 de setembro nas redes sociais do Butantan (@butantanoficial). Após o anúncio dos vencedores, os sinais selecionados serão incorporados à identificação oficial dos museus.

Esta iniciativa faz parte das comemorações do Dia Internacional da Língua de Sinais (23) e do Dia Nacional dos Surdos (26), além de compor as atividades da 18ª Primavera dos Museus, que este ano tem como tema “Museus, acessibilidade e inclusão”.

De acordo com o diretor do Centro de Desenvolvimento Cultural do Instituto Butantan, Giuseppe Puorto, a ação foi idealizada como uma ferramenta para facilitar a aproximação de todos os públicos com os museus do Parque da Ciência, visto que apenas o Museu de Microbiologia Professor Isaías Raw possuía um nome em Libras. “A equipe responsável pelo concurso está muito empenhada em fazer com que ele dê certo. Concluída essa etapa, poderemos ver o que funcionou e continuar com ações do tipo. Há outras iniciativas em andamento”, pontua Giuseppe.

A jornalista e bolsista do projeto pelo CNPq Mariana Claudino de Melo, que auxilia na organização, explica que o concurso é um desdobramento de ações mais amplas de acessibilidade e inclusão. “A proposta é contribuir com um glossário de centros culturais em Libras, com participantes de todo o Brasil. Como muitos museus do Butantan não tinham nomes na língua, decidimos criá-los com a ajuda do público surdo de fora da instituição e gerar uma troca”, conta.

Como participar do concurso

Para participar do concurso, que é voltado exclusivamente a pessoas surdas, os candidatos deverão criar um sinal original em Libras para um ou mais museus e enviar um vídeo de no máximo 30 segundos explicando sua sugestão. Os vídeos precisam ser feitos em posição horizontal, com visualização nítida dos sinais e expressões faciais, sem molduras, margens e marcas d’água. Também é necessário obedecer ao roteiro indicado no edital. O envio deve ser feito por meio de formulário eletrônico, disponível em Libras e Português.

Os sinais serão avaliados e selecionados por uma comissão julgadora composta por três colaboradores do Butantan surdos e fluentes em Libras – Danielle Rabelo Macedo, assistente administrativa do Ambulatório; Fernanda Teixeira Vicente, auxiliar administrativa do setor de Qualificação Térmica/Gases; e Rodrigo Sampaio Moura do Nascimento, técnico de laboratório júnior no Laboratório Estratégico de Diagnóstico Molecular. Eles contarão com o apoio complementar das equipes de cada museu para melhor avaliar as especificidades das propostas.

Para basear a escolha o principal critério será qual sinal melhor representa o tema, a arquitetura, a história e as características dos acervos. Imagens de referência para inspirar as sugestões estão disponíveis no edital, além de vídeos em Libras sobre os museus.

Dúvidas sobre o concurso e o edital podem ser enviadas para o e-mail [email protected].