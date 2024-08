Butantan assina acordo com instituto da Universidade Duke para alavancar pesquisas em vacinas

O Instituto Butantan, órgão ligado à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, a Fundação Butantan e o Instituto de Vacinas Humanas da Universidade Duke (DHVI, na sigla em inglês), dos Estados Unidos, assinaram um Memorando de Entendimento que visa a colaboração na pesquisa e no desenvolvimento clínico de novos imunobiológicos. A parceria engloba discussões e possíveis ações conjuntas relacionadas, principalmente, a vacinas contra HIV (vírus da imunodeficiência humana) e influenza, além do estudo de plataformas de RNA mensageiro e da preparação para futuras pandemias.

“Este acordo permite ao DHVI fazer o que fazemos de melhor como um instituto único de pesquisa interdisciplinar, enquanto colaboramos com outros cientistas renomados mundialmente para desenvolver vacinas e terapias inovadoras”, diz o diretor de Operações da organização, Thomas Denny.

As duas instituições devem discutir linhas de pesquisa, atividades, responsabilidades e outros aspectos envolvendo a pesquisa conjunta de vacinas, a produção, o monitoramento de doenças e o desenvolvimento de estudos clínicos. Além disso, o Butantan e o DHVI buscam estabelecer um Programa de Pesquisa e Co-desenvolvimento de vacinas estratégicas contra patógenos com potencial pandêmico.

“O Butantan está sempre buscando parcerias para aumentar sua capacidade de pesquisa e desenvolvimento de vacinas. Este acordo com o DHVI une dois líderes mundiais em pesquisa e produção de vacinas com a missão de melhorar a saúde global”, afirma Esper Kallás, diretor do Instituto Butantan.

Sobre o DHVI

O DHVI é um instituto de pesquisa interdisciplinar e interdepartamental que faz parte da Universidade Duke. A instituição foi criada em 1990 para apoiar os esforços da universidade no desenvolvimento de vacinas e terapias para o HIV e outras infecções emergentes. A missão do DHVI é desenvolver produtos para prevenir e tratar doenças de importância global e atuar na formação da próxima geração de cientistas.

A instituição norte-americana foi criada, inicialmente, com foco no desenvolvimento de um imunizante contra o HIV, na mesma época em que a epidemia eclodia no mundo. Foi dos estudos do DHVI que surgiram algumas das primeiras vacinas candidatas a serem testadas em seres humanos. Obter um produto final, contudo, ainda é um desafio, devido à resistência que o vírus adquire com suas frequentes mutações. Logo o DHVI passou a se dedicar ao combate de outras infecções emergentes, como influenza, SARS-CoV-2, tuberculose, sífilis e gonorreia, consolidando uma expertise no desenvolvimento clínico de novos imunobiológicos.

O Butantan e a Universidade Duke já haviam unido esforços em 2022, em um projeto para a descentralização dos soros antiofídicos em áreas remotas da Amazônia, que resultou na publicação de um estudo no ano passado. Iniciativa do Butantan e da Universidade do Estado do Amazonas, o projeto também contou com o apoio do Ministério da Saúde, da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) e da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas.