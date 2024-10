Butantan abre inscrições para cursos sobre biologia animal, biotecnologia e toxinas

A Escola Superior do Instituto Butantan (ESIB), órgão ligado à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES/SP), está com inscrições abertas para profissionais interessados em se especializar em três áreas da saúde: Animais de Interesse em Saúde: Biologia Animal; Biotecnologia para a Saúde: Vacinas e Biofármacos; e Toxinas de Interesse em Saúde. As candidaturas podem ser enviadas até às 23h59 do dia 30/10/2024, unicamente por formulário eletrônico.

Não há custo para os participantes, e todas as aulas e atividades acontecem presencialmente no Instituto Butantan, de segunda a sexta, das 8h às 17h. Os selecionados contarão com uma bolsa de estudos mensal fornecida pelo Programa de Bolsas da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, no valor de R$ 1.044,70. As aulas começam em março de 2025.

“O curso de especialização do Butantan tem como objetivo complementar a formação teórica e prática de graduados e preparar de maneira multidisciplinar profissionais que irão desenvolver conhecimento científico voltado para a saúde pública”, destaca Rui Curi, vice-diretor do Instituto e diretor do Centro de Ensino.

Os cursos têm duração de 12 meses e são exclusivos para formados há no máximo 5 anos. O programa de estudos contempla módulos teóricos, que serão finalizados com a apresentação de um trabalho de conclusão de curso, e práticos, que envolvem o trabalho lado a lado com pesquisadores de diferentes laboratórios do Butantan.

As especializações são destinadas a pessoas com formação em Ciências Biológicas, Biomedicina, Bioquímica, Biotecnologia, Engenharia de Produção, Engenharia Química, Engenharia de Segurança do Trabalho, Farmácia, Ciências Moleculares, Medicina Veterinária, Química, Enfermagem, Zootecnia e áreas afins.

Processo seletivo e resultados

O processo seletivo terá duas etapas. A primeira é uma prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório, composta por questões dissertativas e/ou de múltipla escolha. Os candidatos selecionados passam para a segunda fase, em que deverão submeter seu curriculum vitae para análise e participar de uma entrevista presencial com as equipes da ESIB.

Serão convocados, no mínimo, 10 candidatos para os cursos de Animais de Interesse em Saúde: Biologia Animal e Biotecnologia para a Saúde: Vacinas e Biofármacos, e 6 para o curso de Toxinas de Interesse em Saúde.

A lista de selecionados será divulgada no site da ESIB a partir de 7 de fevereiro de 2025, assim como as datas para realização da matrícula. Confira aqui o edital.

