Butantan abre inscrições para a XX Olimpíada Brasileira de Biologia

Nesta segunda-feira (5), foram abertas as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Biologia (OBB). A competição é organizada pelo Instituto Butantan, órgão ligado à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, desde 2017 e, este ano, encontra-se em sua vigésima edição.

As candidaturas poderão ser realizadas até as 23h59 do dia 07/03 (horário de Brasília) e devem ser feitas no site oficial da competição (https://olimpiadasdebiologia.butantan.gov.br/inscricoes-e-regulamentos). Os responsáveis pela inscrição são os professores, que precisam cadastrar suas escolas, e não os estudantes.

“O professor é a grande força motriz do processo. Ele inscreve a escola, cadastra todos os seus estudantes e os prepara”, destaca a pesquisadora científica do Instituto e coordenadora da OBB, Sonia de Andrade Chudzinski.

A olimpíada, que em 2023 contou com 152 mil participantes de todo o país, busca capacitar jovens com aptidão à biologia e aproximá-los da pesquisa científica.

Oportunidades

Os estudantes que melhor pontuarem na última fase da competição receberão certificados de ouro (25 estudantes), prata (50 estudantes) e bronze (100 estudantes). Os que acertarem pelo menos 50% da prova na última fase receberão um certificado de honra ao mérito. Há também o Certificado de Menina da Biologia para a estudante melhor classificada e o Certificado de Melhor Estudante de Escola Pública.

Após a OBB, os medalhistas de ouro participarão de uma capacitação presencial no Instituto Butantan. Uma nova seleção escolherá os quatro melhores, que representarão o Brasil na 35ª Olimpíada Internacional de Biologia (IBO), que acontece no Cazaquistão; os estudantes que ficarem entre a 5ª e a 8ª colocação poderão participar da 17ª Olimpíada Ibero-americana de Biologia (OIAB), em Cuba.

Além da chance de participar de olimpíadas internacionais, os medalhistas poderão utilizar a classificação na OBB para ingressar na universidade. Instituições como a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp), Universidade Federal de Itajubá (Unifei), Universidade Federal do ABC (UFABC) e Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) são algumas das que dispõem de vagas exclusivas para medalhistas em olimpíadas de conhecimento. Os critérios de admissão dependem de cada instituição e da medalha obtida.