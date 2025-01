Butantã terá UPA 24 horas com capacidade para 10 mil atendimentos mensais

Na manhã desta sexta-feira, dia 10, o prefeito Ricardo Nunes formalizou a ordem de serviço para a construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) III Butantã, denominada Dr. Caetano Virgílio Neto. Com um investimento superior a R$ 15 milhões, esta nova unidade será instalada no local onde anteriormente funcionava o Pronto Socorro Caetano Virgílio Neto, situado na Rua Augusto Farina, 1125, nas proximidades da rodovia Raposo Tavares.

O prefeito destacou que a UPA contará com uma estrutura robusta, abrangendo mais de 400 colaboradores e um mini laboratório, além de todos os espaços necessários para atender tanto a população quanto os profissionais que ali trabalharão. Nunes mencionou ainda que já entregou 20 das 32 UPAs previstas para a cidade e que planeja inaugurar mais 15 unidades semelhantes nos próximos quatro anos.

A UPA Butantã é uma iniciativa viabilizada pela Parceria Público-Privada (PPP) da Habitação, que não apenas contempla a construção de moradias, mas também visa o desenvolvimento urbanístico da área. A nova unidade se integrará à rede de urgência e emergência da região, atendendo uma população estimada em 468.522 habitantes e funcionando ininterruptamente.

De acordo com Luiz Carlos Zamarco, secretário municipal da Saúde, a área Oeste enfrentava um déficit significativo de serviços na esfera de urgência e emergência. Entretanto, com as recentes melhorias promovidas pelo governo municipal, a situação está em processo de transformação. “Ouvindo as demandas da população, o prefeito Ricardo Nunes possibilitou a expansão dos serviços de urgência e emergência, bem como do atendimento primário. Os moradores conhecem as Unidades Básicas de Saúde já inauguradas e aquelas que estão em andamento ou em planejamento”, afirmou Zamarco.

A UPA será administrada pela Organização Social de Saúde (OSS) Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM Afiliadas) e oferecerá diversas especialidades médicas, incluindo clínica médica, pediatria, ortopedia e cirurgia, além de serviços odontológicos e assistência laboratorial por meio do Minilab.

Com um total de 30 leitos disponíveis, a unidade contará com uma sala de emergência equipada com cinco leitos e uma sala infantil com dois leitos; uma sala de choque com dois leitos; 17 leitos destinados à observação de adultos; três leitos pediátricos; consultórios pediátricos; salas para classificação de risco; áreas para administração de medicamentos; raio-X; e locais para coleta de exames.

Além disso, o espaço abrigará salas destinadas a gesso e sutura, um consultório odontológico, farmácia, serviços sociais e áreas de apoio logístico que incluirão ambulância e sanitários acessíveis. Uma base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também fará parte das instalações.

A previsão é que a UPA Butantã inicie suas operações em julho de 2026, com um custo mensal estimado em R$ 5,8 milhões. Durante este período até a inauguração da nova unidade, o atendimento do antigo Pronto Socorro está sendo redirecionado para a UPA Rio Pequeno — inaugurada em abril do ano anterior — assim como para a Assistência Médica Ambulatorial (AMA) Peri Peri.