Butantã Shopping se transforma em sambódromo e recebe a Acadêmicos do Butantã

Durante o Carnaval, o Butantã Shopping preparou uma programação especial para toda a família. Nos dias 11 (domingo) e 13 (terça-feira) de fevereiro, a partir das 16h, uma parte da escola de samba Acadêmicos do Butantã transforma os corredores do shopping em um sambódromo com direito a bateria, puxador do samba e passistas.

As crianças terão ainda uma programação criada especialmente para elas durante todos os dias de Carnaval (de 10 a 13 de fevereiro), sempre das 14h às 20h, no piso do empreendimento.

Um DJ comanda o baile de marchinhas para os pequenos ao mesmo tempo em que acontece a distribuição de kits folia, contendo confete, serpentina e pó colorido. Enquanto a música carnavalesca dita o ritmo da festa, simultaneamente acontecem oficinas de confecção de máscaras e abadás, inclusive a atividade de produção de abadás para os pets, além das tradicionais bandanas.

“O Butantã Shopping é muito mais do que um centro comercial, cada vez mais estamos nos transformando em um destino de lazer e entretenimento para toda a família. Além da preocupação no mix de lojas parceiras que atendam a esse propósito, temos criado uma agenda de eventos e atividades com experiências enriquecedoras, assim como será nosso Carnaval, com diversão para todas as idades”, destaca Franklin Pedroso, coordenador de marketing do Butantã Shopping.

Franklin lembra que o shopping tem passado por uma grande reestruturação, inclusive visual, para ficar mais próximo da comunidade. A proposta é promover sinergia com a cultura urbana e tornar o Butantã um espaço de convivência na região.

A Bateria Ritmo Feroz da Escola de Samba Acadêmicos do Butantã, que faz parte da programação, fala sobre a importância do empreendimento e da cultura popular para o bairro. “O Butantã Shopping sempre busca uma relação próxima e atenciosa com a comunidade e o convite para que nossa Escola faça parte dessa programação especial é mais uma confirmação desse cuidado e prestígio com nossa região. Quem passar por lá poderá conhecer o samba-enredo deste ano, o “Vem Pro Arraiá”, que homenageia uma das festas populares importantíssimas para o país, as festas juninas. Neste carnaval, Vem pro Arraiá do Butantã”.

Serviço

Carnaval no Butantã Shopping

Endereço: Avenida Professor Francisco Morato, 2718 – Butantã Shopping

Site: www܂butantashopping܂com܂br

Telefone: 11 3723 3900

Apresentação da escola de samba Acadêmicos do Butantã

Data: 11 e 13 de fevereiro

Horário: A partir das 16h

Local: pelos corredores do shopping

Bailinho de carnaval infantil com DJ

Data: 10 a 13 de fevereiro

Horário: das 14h às 20h

Evento gratuito com distribuição de kits folia (confete, serpentina e pó colorido).

Local: Piso 1

Oficinas infantis de máscaras, bandanas, abadás e abadás para pets

Data: 10 a 13 de fevereiro

Horário: das 14h às 20h

Evento gratuito.

Local: Piso 1