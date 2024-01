Butantã Shopping realiza evento de adoção de cães e gatos

No dia 20 de janeiro (sábado), das 12h às 18h, o Butantã Shopping dá continuidade ao seu propósito na causa pet participando mais uma vez da ação que busca encontrar um lar para cães e gatos resgatados pelo Instituto Ampara Animal. O evento acontece no 1º piso do empreendimento e os clientes terão a oportunidade de interagir com os pets e conhecer suas histórias, com todo o suporte da entidade, criada para conservação e reabilitação de animais.

Desde 2010, a Ampara cuida de cães e gatos abandonados ou vítimas de maus-tratos. A entidade ainda distribui suprimentos para mais de 530 abrigos, protetores e ONGs parceiras. Os pets estarão acompanhados por um grupo de voluntários da ONG disponíveis para esclarecer todas as dúvidas sobre o processo de adoção.

“Existem hoje muitos bichinhos que aguardam por um lar e um acolhimento responsável e cheio de amor. O evento também busca conscientizar a população sobre a importância dos cuidados necessários que os tutores precisam ter para garantir o bem-estar desses animais e a posse responsável”, destaca.

Espaço Pet e Parque Super Pets

Quem adotar um novo amiguinho ou mesmo quem levar o seu cão para o Butantã Shopping, poderá aproveitar para visitar o novo espaço pet do shopping e ainda o Parque Super Pets, onde as crianças e seus bichinhos se divertem juntos.

O Parque Super Pets também fica no 1º piso do shopping, dentro do Parque DC, onde tutores e bichinhos de estimação podem brincar juntos. Entre as atividades, estpa o “Tubo divertido do Ace”, em que o cachorro “indestrutível” do Batman é capaz de proteger a todos os humanos e pets de muitas confusões; a “Toca do Streaky”, gatinho pet da Supergirl, representando muito bem os bichanos com brincadeiras especiais para gatinhos.

O Parque Super Pets conta ainda com a “Pista de obstáculos da Merton”, que faz referência ao pet escolhido pelo Flash com os mesmos poderes que ele, uma tartaruga “foguete”. Além disso, uma das maiores heroínas de todos os tempos não poderia ficar de fora: a Mulher-Maravilha e sua porquinha são representadas no “Desafio da poderosa Oinc”.

O que considerar antes da adoção

Antes de adotar um animalzinho de estimação, é importante lembrar que esta é uma escolha para acomphar boa tarde da vida do tutor. Para ajudar na decisão, abaixo alguns pontos que precisam ser levados em consideração:

Comprometimento: gatos, cães ou outras espécies de animais, exigem um compromisso de longo prazo. E durante esse tempo todo, dependerão de seus donos para comida, água, abrigo, exercícios e afeto ao longo da vida.

Tempo e atenção: os animais de estimação precisam de exercícios regulares, estimulação mental e interação social. Os tutores devem estar preparados para dedicar tempo e atenção ao seu pet, por exemplo, com passeios diários, brincadeiras e sessões de treino.

Aspectos financeiros: possuir um animal de estimação envolve responsabilidades financeiras, incluindo alimentação, vacinas, tosa, cuidados veterinários e possíveis despesas médicas imprevistas. As famílias devem planejar e fazer uma previsão de gastos de acordo com as necessidades de espécie ou raça do animal de estimação adotado.

Compatibilidade de estilo de vida: as famílias devem considerar se seu estilo de vida é adequado para a posse de animais de estimação. Fatores como espaço de convivência, horários de trabalho e a presença de crianças pequenas ou outros animais de estimação podem afetar o bem-estar e a felicidade geral de um animal de estimação.

Se ainda estiver em dúvida, compareça ao Butantã Shopping no dia 20 de janeiro, conheça os bichinhos e converse com os representantes da ONG Ampara Animal.

Serviço

Evento de Adoção de Pets da Ampara Animal no Butantã Shopping

Data: 20 de janeiro de 2024 (sábado)

Horário: das 12h às 18h

Local: Butantã Shopping – Piso 1

Endereço: Av. Dep. Jacob Salvador Zeibil, S/N – São Paulo/ SP

* Evento gratuito