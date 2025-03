Buslog lança versão on-line do Balcão X Porta para ampliar conveniência e alcance das entregas

A Buslog, especialista em logística do Grupo JCA, anuncia o lançamento da versão on-line da modalidade Balcão x Porta, prevista para esta primeira quinzena de março de 2025. A opção digital do serviço foi desenvolvida para atender tanto pessoas físicas quanto jurídicas, oferecendo uma solução flexível e acessível para o envio de encomendas.

A expectativa da Buslog é que essa nova modalidade traga um incremento de 40% a 50% na receita do site nos próximos meses, impulsionado pela conveniência do serviço e pelo preço competitivo, fatores que devem atrair um número crescente de clientes.

Com a novidade, o cliente acessa o site da Buslog, escolhe uma agência de origem dentro da rede de atendimento e seleciona o CEP de destino dentro da área de abrangência da empresa, que cobre as regiões Sul e Sudeste do Brasil. A entrega será feita diretamente no endereço indicado, garantindo maior comodidade. A plataforma informará automaticamente se o CEP está dentro da cobertura, proporcionando uma experiência simples e segura.

Antonio Queiroz, diretor da Buslog, explica a necessidade de se buscar alternativas que atendam à demanda dos clientes e, para isso, defende atenção frequente nas tendências do mercado. “Vivemos uma época de constantes inovações no setor de logística e precisamos sempre estar prontos para atender os anseios dos nossos clientes. Essa é uma estratégia que ajuda a oferecer a melhor experiência, com qualidade, velocidade e segurança”, afirma Queiroz.