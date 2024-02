Busca por picapes usadas acima de R$ 300 mil cresce 80% no último ano no Brasil

Nova pesquisa da Webmotors, maior ecossistema automotivo do Brasil e principal portal de negócios e soluções para o segmento, revela que a procura entre os usuários brasileiros da plataforma por picapes usadas no valor acima de R$ 300 mil cresceu 80% de janeiro a novembro de 2023 em relação ao mesmo período do ano anterior.

O levantamento, realizado pelo Webmotors Autoinsights, traz também o ranking dos modelos usados da carroceria mais buscados em 2023. A Ram ocupa as duas primeiras posições com os modelos 2500 (1°) e 1500 (2°), seguida da Ford F-150 (3°).

“Observamos que o comportamento dos nossos usuários reflete diretamente uma nova tendência do mercado brasileiro, uma vez que o segmento de veículos comerciais leves usados, que inclui picapes, furgões e vans, registrou crescimento de 13% nas vendas neste ano, segundo a Federação dos Revendedores de Veículos Usados (Fenauto)”, analisa a CMO da Webmotors, Natalia Spigai.

Confira abaixo as cinco picapes usadas acima de R$ 300 mil mais pesquisadas de janeiro a novembro de 2023 no Brasil:

Ram 2500

Ram 1500

Ford F-150

Ram 3500

Chevrolet Silverado