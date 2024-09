Busca por carros híbridos usados abaixo de R$ 300 mil aumenta 46% em um ano no Brasil

Pesquisa inédita da Webmotors, maior ecossistema automotivo do Brasil e principal portal de negócios e soluções para o segmento, aponta que as buscas por veículos híbridos usados com valores abaixo de R$ 300 mil na plataforma cresceram 46% em agosto deste ano ante o mesmo mês de 2023 em todo o Brasil.

Os dados do Webmotors Autoinsights também revelam um aumento de 7% na procura por carros híbridos zero quilômetro, considerando essa mesma faixa de preço, nos últimos 12 meses.

Já entre os automóveis híbridos com valor acima de R$ 300 mil, o levantamento indica alta nas buscas, mas em proporções menores: as pesquisas por modelos usados subiram 10% em um ano; com relação aos novos, a progressão foi de 0,4% em igual período.

“Esse comportamento do usuário do marketplace é reflexo do mercado automotivo. A partir do momento em que há mais ofertas de eletrificados no país, essa dinâmica impacta igualmente as buscas e o interesse dos consumidores”, afirma Natalia Spigai, CMO da Webmotors.

“Observamos que, à medida que as montadoras ampliam o portfólio de híbridos e elétricos, os consumidores demonstram que estão cada vez mais atentos às oportunidades, impulsionados tanto pela maior disponibilidade de opções quanto pela busca por soluções mais sustentáveis e econômicas no longo prazo”, acrescenta Natalia.

Os híbridos abaixo e acima de R$ 300 mil mais buscados

O estudo da Webmotors traz ainda os híbridos novos e usados com faixa de preço abaixo e acima de R$ 300 mil mais procurados pelos usuários do marketplace até agosto deste ano. O BYD Song Plus lidera entre os automóveis novos com preços inferiores a R$ 300 mil mais pesquisados no período, ao passo que o Toyota Corolla está em primeiro lugar na lista dos modelos usados da categoria com a mesma precificação.

No que se refere aos veículos híbridos que custam mais de R$ 300 mil, o GWM Haval H6 GT surge na dianteira do ranking dos zero quilômetro mais pesquisados da categoria durante o período; entre os usados, o destaque ficou para o Porsche Cayenne.

Ranking dos veículos híbridos com preços abaixo e acima de R$ 300 mil mais buscados na Webmotors no acumulado de 2024 em todo o Brasil:

Híbridos -R$ 300 mil Híbridos +R$ 300 mil