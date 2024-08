Burning Fest começa nesta quinta feira (08), em São Bernardo

Começa nesta quinta feira (08), o maior festival de churrasco do Estado de São Paulo em São Bernardo do Campo, Burning Fest Batalha de Assadores, o evento promete quatros dias intensos de muita proteínas e variedades gastronômicas que só encontra no Burning, com entrada gratuita no estacionamento do São Bernardo Plaza Shopping – Av. Rotary, 624 – Centro. O Festival segue até domingo Dia dos Pais com uma programação espetacular. No primeiro dia quinta feira (08) o evento começa ás 17h00 ás 22h00, de sexta (09) á domingo (11) será de 12h00 ás 22h00.

Experiência Gastronômica Única

O BURNING FEST destacará a “Batalha de Assadores”, onde uma variedade de chefs especializados competirão para oferecer o melhor churrasco da região. Os food trucks locais trarão suas especialidades, proporcionando aos visitantes uma experiência culinária inesquecível. Além disso, a renomada Cervejaria Insana do Paraná se juntará ao evento, oferecendo uma seleção excepcional de cervejas artesanais para complementar os pratos.

Cultura Cervejeira e Música ao Vivo

Os participantes terão a oportunidade única de explorar a diversidade e qualidade das cervejas produzidas regionalmente, enquanto desfrutam de uma programação musical vibrante.

Bandas Confirmadas:

Dia 08/08 – 20h00 – Beatlhes Cover

Dia 09/08 – 20h00 – Bom Jovi Cover

Dia: 10/08 – 13h30 – Classic Rock

Dia 10/08 – 17h00 – Credence Cover

Dia 10/08- 20h00 – AC/DC Cover

Dia 11/08 – 13h30 – Charlie Brown Jr Cover

Dia 11/08 – 16h30- Pink Floyd Cover

Dia 11/08- 20h00 – Capital Inicial Cover

Detalhes sobre os artistas que se apresentarão podem ser encontrados nas redes sociais (@burning.fest), prometendo uma atmosfera animada para toda a comunidade local e visitantes.

Destaque para Novos Cortes de Churrasco

Entre as opções de churrasco, os visitantes poderão saborear cortes premium como Picanha, Cordeiro, Wagyu e Bufalo, acompanhados por pão de alho e linguiça, prometendo uma experiência gastronômica de alto nível.

Localização

O BURNING FEST será realizado no Estacionamento do São Bernardo Plaza Shopping, situado na Av. Rotary 624, no Centro de São Bernardo do Campo.

Dia 08/08 de 17h00 ás 22h00 / Sexta a Domingo 11/08 de 12h00 ás 22h00 – Entrada Gratuita