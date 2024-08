Burning Fest – Batalha de Assadores no São Bernardo Plaza

O São Bernardo Plaza Shopping recebe nova edição do Burning Fest – Batalha de Assadores, renomado festival de churrasco do estado de São Paulo. O evento promete quatro dias de celebração gastronômica e muita música boa ao vivo. O Burning Fest possui entrada gratuita e acontece no estacionamento do empreendimento, próximo ao acesso B, de quinta-feira a domingo. Na quinta-feira, o evento funciona das 17h às 22h e, nos demais dias, das 12h às 22h.

O evento destaca a “Batalha de Assadores”, onde uma variedade de chefs especializados competirão para oferecer o melhor churrasco da região. Os food trucks disponibilizarão suas especialidades, proporcionando aos visitantes uma experiência culinária inesquecível. Entre as opções de churrasco, os visitantes podem saborear cortes premium como Picanha, Cordeiro, Wagyu e Bufalo, acompanhados por pão de alho e linguiça. Uma experiência gastronômica de alto nível!

Os participantes terão a oportunidade única de explorar a diversidade e qualidade das cervejas produzidas regionalmente, enquanto desfrutam de uma programação musical vibrante. A renomada Cervejaria Insana do Paraná se junta ao evento, oferecendo uma seleção excepcional de cervejas artesanais para complementar os pratos.

Já a programação musical ao vivo conta com shows cover de grandes bandas, como The Beatles, AC/DC, Bon Jovi, Charlie Brown Jr., Pink Floyd e outras. Confira a programação completa:

08 de agosto

20h – Love Me Beatles (The Beatles Cover)

09 de agosto

20h – Hey God (Bon Jovi Cover)

10 de agosto

13h30 – ZYD (Classic Rock)

17h – Molinas (Creedence Cover)

20h – Let There Be Rock (AC/DC Cover)

11 de agosto

13h30 – Confisco (Charlie Brown Jr. Cover)

16h30 – Dark Side (Pink Floyd Cover)

20h – 220 Volts (Capital Inicial Cover)

Serviço

Data: de 8 a 11 de agosto

Horário: quinta-feira: 17h às 22h | sexta-feira, sábado e domingo: 12h às 22h

Local: Estacionamento, próximo ao Acesso B

Endereço: Av. Rotary, 624 – Centro, São Bernardo do Campo – SP, 09721-000

Entrada gratuita